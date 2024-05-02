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Чи є у України план «Б», якщо США припинять надавати допомогу: відповідь Ольги Стефанішиної

19:32, 2 травня 2024
Ольга Стефанішина повідомила, чи має Україна у короткостроковій перспективі реалістичний план «Б», якщо не буде допомоги від США.
Чи є у України план «Б», якщо США припинять надавати допомогу: відповідь Ольги Стефанішиної
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Віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина повідомила, що Україна не має плану «Б», якщо США припинять надавати військову допомогу, передає «Інтерфакс-Україна».

«У короткостроковій перспективі - ні. У довгостроковій - це європейський стрижень оборони через формування відповідного оборонного ринку», - сказала Стефанішина, відповідаючи на запитання, чи має Україна реалістичний план «Б» без допомоги США.

Нагадаємо, з початку року Україна отримала близько 12 млрд доларів зовнішнього фінансування.

Раніше «Судово-юридична газета» повідомляла, прийнятий 23 квітня Конгресом США закон про надання військової допомоги Україні передбачає умову про укладення між Президентом США та українським Кабміном угоди, де будуть встановлені механізми повернення частини допомоги.

Так, розділ 507 ухваленого закону передбачає, що не пізніше, ніж через 60 днів після дати введення норм закону в дію, Президент США укладає Угоду з Урядом України щодо повернення Україною Сполученим Штатом економічної допомоги, наданої Україні США для реагування на ситуацію в Україні та для пов’язаних з цим витрат, які надаються за розділами «Фонд економічної підтримки» та «Допомога для Європи, Євразії та Центральної Азії».

Погашення, яке буде передбачене такою Угодою здійснюється на умовах, які встановлює Президент США.

Угода не може передбачати скасування будь-якої чи всіх сум заборгованості, за винятком випадків, передбачених у розділі стосовно анулювання заборгованості.

«Фонд економічної підтримки» передбачає кошти 7,899 млрд доларів США, які будуть доступні до 30 вересня 2025 року за сукупності умов. Так, із загальної суми 7,849 млрд буде призначено для допомоги Україні, яка може включати бюджетну підтримку і які можуть бути надані, незважаючи на будь-яке інше положення закону, яке обмежує допомогу іноземним країнам: за умови, що далі жодні із коштів, виділених для бюджетної підтримки не можуть бути використані для відшкодування пенсій, 50 млн доларів США підуть на запобігання та реагування на відсутність продовольчої безпеки, а також за умови, що така сума визначена Конгресом як така, що потребує надзвичайної ситуації відповідно до Закону про збалансований бюджет і надзвичайний контроль дефіциту 1985 року.

Що стосується розділу фінансування «Допомога для Європи, Євразії та Центральної Азії», то йдеться про 1,575 млрд доларів США, які залишаться доступними до 30 вересня 2025 року, для допомоги та пов’язаних програм для України та інших країн.

Необхідність повернення коштів, виділених на економічну допомогу, можуть переглянути, але лише після певних дат і за умови погодження Конгресом.

Нагадаємо, Україна отримає кредити від ЄС на мільярди євро за реалізацію Плану Ukraine Facility, який передбачає створення Вищого адмінсуду, збільшення штату ВАКС і зміни до КПК.

При цьому, якщо Україна допустить серйозну корупцію чи шахрайство, європейські інституції мають поставити питання не лише про припинення виплат, а й про повернення коштів.

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