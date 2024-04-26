З початку року Україна отримала близько 12 млрд доларів зовнішнього фінансування, — Шмигаль

За словами Дениса Шмигаля, ці кошти допомагають Україні фінансувати медичні послуги, зарплати лікарів і вчителів, соціальні програми.

Фото: kmu.gov.ua

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що від початку року Україна вже отримала близько 12 млрд доларів зовнішнього фінансування для покриття дефіциту нашого бюджету.

Він нагадав, що 25 квітня надійшли 1,5 млрд євро від ЄС в межах нового інструменту Ukraine Facility.

За його словами, в рамках пакета допомоги від США країна отримає майже 8 млрд доларів бюджетної підтримки.

Прем’єр-міністр зазначив, що ці кошти допомагають Україні фінансувати медичні послуги, зарплати лікарів і вчителів, соціальні програми.

«Вдячні нашим союзникам і партнерам за підтримку», - сказав Шмигаль.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», прийнятий 23 квітня Конгресом США закон про надання військової допомоги Україні передбачає умову про укладення між Президентом США та українським Кабміном угоди, де будуть встановлені механізми повернення частини допомоги.

Так, розділ 507 ухваленого закону передбачає, що не пізніше, ніж через 60 днів після дати введення норм закону в дію, Президент США укладає Угоду з Урядом України щодо повернення Україною Сполученим Штатом економічної допомоги, наданої Україні США для реагування на ситуацію в Україні та для пов’язаних з цим витрат, які надаються за розділами «Фонд економічної підтримки» та «Допомога для Європи, Євразії та Центральної Азії».

Погашення, яке буде передбачене такою Угодою здійснюється на умовах, які встановлює Президент США.

Угода не може передбачати скасування будь-якої чи всіх сум заборгованості, за винятком випадків, передбачених у розділі стосовно анулювання заборгованості.

«Фонд економічної підтримки» передбачає кошти 7,899 млрд доларів США, які будуть доступні до 30 вересня 2025 року за сукупності умов. Так, із загальної суми 7,849 млрд буде призначено для допомоги Україні, яка може включати бюджетну підтримку і які можуть бути надані, незважаючи на будь-яке інше положення закону, яке обмежує допомогу іноземним країнам: за умови, що далі жодні із коштів, виділених для бюджетної підтримки не можуть бути використані для відшкодування пенсій, 50 млн доларів США підуть на запобігання та реагування на відсутність продовольчої безпеки, а також за умови, що така сума визначена Конгресом як така, що потребує надзвичайної ситуації відповідно до Закону про збалансований бюджет і надзвичайний контроль дефіциту 1985 року.

Що стосується розділу фінансування «Допомога для Європи, Євразії та Центральної Азії», то йдеться про 1,575 млрд доларів США, які залишаться доступними до 30 вересня 2025 року, для допомоги та пов’язаних програм для України та інших країн.

Необхідність повернення коштів, виділених на економічну допомогу, можуть переглянути, але лише після певних дат і за умови погодження Конгресом.

Нагадаємо, Україна отримає кредити від ЄС на мільярди євро за реалізацію Плану Ukraine Facility, який передбачає створення Вищого адмінсуду, збільшення штату ВАКС і зміни до КПК.

При цьому, якщо Україна допустить серйозну корупцію чи шахрайство, європейські інституції мають поставити питання не лише про припинення виплат, а й про повернення коштів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.