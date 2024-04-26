Велика Британія випробовує персоналізовану вакцину проти меланоми

Велика Британія завершує випробування персоналізованої вакцини проти меланоми.

Велика Британія переходить до останнього етапу випробувань персоналізованої вакцини проти меланоми - найнебезпечнішої форми раку шкіри. Вакцина мРНК-4157 (V940) є персоналізованою терапією, яка адаптується до індивідуальних особливостей кожного пацієнта, повідомляє BBC.

Щоб персоналізувати вакцину, вчені використовують штучний інтелект для аналізу генетичних характеристик пухлини кожного пацієнта. Це дозволяє створювати спеціальні ін'єкційні препарати, які враховують особливості конкретного ракового утворення. Вакцину мРНК-4157 (V940) планують використовувати в поєднанні з іншими методами лікування.

Доктор Хізер Шоу, дослідник Університетського коледжу Лондона, пояснює: «Це абсолютно індивідуально для пацієнта – ми не можемо дати цю вакцину наступному пацієнтові в черзі, оскільки це не спрацює».

Вакцина активує імунну систему, щоб тіло могло боротися з конкретним типом раку, знищуючи ракові клітини. Основна мета вакцини - повне вилікування пацієнта від ракового захворювання.

Планується, що випробування в Великобританії залучить принаймні 60 пацієнтів. Проте ефективність вакцини також буде перевірятися на хворих у інших країнах, зокрема в Австралії.

Дослідники також вже випробовують ефективність вакцини проти інших типів раку, таких як легеневі, сечового міхура та ниркові пухлини.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.