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Великобритания испытывает персонализированную вакцину против меланомы

21:35, 26 апреля 2024
Великобритания завершает испытания персонализированной вакцины против меланомы.
Великобритания испытывает персонализированную вакцину против меланомы
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Великобритания переходит к последнему этапу испытаний персонализированной вакцины против меланомы - самой опасной формы рака кожи. Вакцина мРНК-4157 (V940) является персонализированной терапией, которая адаптируется к индивидуальным особенностям каждого пациента, сообщает BBC.

Чтобы персонализировать вакцину, ученые используют искусственный интеллект для анализа генетических характеристик опухоли каждого пациента. Это позволяет создавать специальные инъекционные препараты, которые учитывают особенности конкретного ракового образования. Вакцину мРНК-4157 (V940) планируют использовать в сочетании с другими методами лечения.

Доктор Хизер Шоу, исследователь Университетского колледжа Лондона, объясняет: "Это абсолютно индивидуально для пациента - мы не можем дать эту вакцину следующему пациенту в очереди, поскольку это не сработает".

Вакцина активирует иммунную систему, чтобы тело могло бороться с конкретным типом рака, уничтожая раковые клетки. Основная цель вакцины - полное излечение пациента от ракового заболевания.

Планируется, что испытание в Великобритании привлечет по крайней мере 60 пациентов. Однако эффективность вакцины также будет проверяться на больных в других странах, в частности в Австралии.

Исследователи также уже испытывают эффективность вакцины против других типов рака, таких как легочные, мочевого пузыря и почечные опухоли.

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