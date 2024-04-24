Єврокомісія виділила транш 1,5 млрд євро за пакетом Ukraine Facility – гроші в обмін на реформи

Україна отримала другий транш у розмірі 1,5 млрд євро з погодженої програми макрофінансової допомоги на 50 млрд євро Ukraine Facility.

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Україна отримала новий транш макрофінансової допомоги на суму 1,5 млрд євро з погодженої програми макрофінансової допомоги Ukraine Facility від ЄС. Ця сума виділена з великого пакету на 50 млрд євро для України. Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

«Україна несе на своїх плечах важкий тягар для всіх нас. Сьогодні ми виділяємо додаткові 1,5 млрд євро в рамках Фонду для України на суму 50 млрд євро. Це життєво важливо для підтримки функціонування держави та послуг в Україні, в той час як вона дає відсіч агресору. Європа залишається єдиною і рішучою», – підкреслила вона.

Ця допомога є важливим кроком для України в утриманні стабільності та підтримці функціонування державних інститутів в умовах складностей, пов'язаних з агресією.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що Україна отримає кредити від ЄС на мільярди євро за реалізацію Плану Ukraine Facility, який передбачає створення Вищого адмінсуду, збільшення штату ВАКС і зміни до КПК.

І якщо Україна допустить серйозну корупцію чи шахрайство, європейські інституції мають поставити питання не лише про припинення виплат, а й про повернення коштів.

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