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Еврокомиссия выделила транш 1,5 млрд евро по пакету Ukraine Facility – деньги в обмен на реформы

13:49, 24 апреля 2024
Украина получила второй транш в размере 1,5 млрд евро из согласованной программы макрофинансовой помощи на 50 млрд евро Ukraine Facility.
Еврокомиссия выделила транш 1,5 млрд евро по пакету Ukraine Facility – деньги в обмен на реформы
Источник фото: GETTY IMAGES
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Украина получила новый транш макрофинансовой помощи на сумму 1,5 млрд евро из согласованной программы макрофинансовой помощи Ukraine Facility от ЕС. Эта сумма выделена из большого пакета на 50 млрд евро для Украины. Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Украина несет на своих плечах тяжелое бремя для всех нас. Сегодня мы выделяем дополнительные 1,5 млрд евро в рамках Фонда для Украины на сумму 50 млрд евро. Это жизненно важно для поддержки функционирования государства и услуг в Украине, в то время как она дает отпор агрессору. Европа остается единой и решительной", - подчеркнула она.

Эта помощь является важным шагом для Украины в удержании стабильности и поддержке функционирования государственных институтов в условиях сложностей, связанных с агрессией.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что Украина получит кредиты от ЕС на миллиарды евро за реализацию Плана Ukraine Facility, который предусматривает создание Высшего админсуда, увеличение штата ВАКС и изменения в УПК.

И если Украина допустит серьезную коррупцию или мошенничество, европейские институты должны поставить вопрос не только о прекращении выплат, но и о возврате средств.

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