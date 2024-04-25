Как сняться с налогового учета в ГНС юрлицу, местом регистрации которого является временно оккупированная территория

Полномочия по части снятия с учета налогоплательщиков и плательщиков ЕСВ отдельных территориальных органов временно закреплены за другими территориальными органами, о чем сообщено на официальном вебпортале ГНС.

Главное управление ГНС в Ивано-Франковской области разъяснило, как сняться с налогового учета в контролирующих органах юридическому лицу, местом регистрации которого является временно оккупированная российской федерацией территория Украины.

Порядок снятия с учета в контролирующих органах юридических лиц определен:

как налогоплательщиков – ст. 67 главы 6 разд. ІІ Налогового кодекса Украины и разд. XI Порядка учета налогоплательщиков и сборов, утвержденного приказом Министерства финансов Украины от 09.12.2011 № 1588;

как плательщиков единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование – ст. 5 разд. ІІ Закона Украины от 08 июля 2010 года № 2464-VI «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование» и разд. IV-V Порядка учета плательщиков единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, утвержденного приказом Министерства финансов Украины от 24.11.2014 № 1162.

Основанием начала проведения мероприятий налогового контроля, связанных с ликвидацией или реорганизацией налогоплательщиков и плательщиков единого взноса, согласно п. 11.5 разд. XI Порядка № 1588, п. 1 разд. IV и п. 1 разд. V Порядка № 1162, есть:

заявление по ф. №8-ОПП, заявление по ф. № 7-ЕСВ и копия распорядительного документа (решения) владельца или органа, уполномоченного на то учредительными документами о ликвидации и об образовании ликвидационной комиссии, представленные юридическим лицом, для которого законом установлены особенности его государственной регистрации и сведения о которой не содержатся в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований;

сведения из ЕГР о решении учредителей (участников) юридического лица, уполномоченного ими органа о прекращении юридического лица, на которое распространяется действие Закона Украины от 15.05.2003 № 755-IV «О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований»;

сведения из ЕГР или Единого государственного реестра предприятий и организаций Украины о прекращении (закрытии) обособленного подразделения;

судебные решения или сведения из ЕГР, другая информация о принятии судом решений о нарушении производства по делу о банкротстве или признании банкротом налогоплательщика;

возбуждение дела или принятие решения судом о прекращении юридического лица, признании недействительной государственной регистрации или учредительных документов налогоплательщика, изменении цели учреждения, реорганизации налогоплательщика.

Заявления по форме № 8-ОПП, форме № 7-ЕСВ и копии документов могут быть поданы в контролирующий орган одним из следующих способов: лично налогоплательщиком или представителем, уполномоченным на это лицом; по почте; в электронной форме с соблюдением требований Законов Украины от 05 октября 2017 г. № 2155-VIII «Об электронной идентификации и электронных доверительных услугах» и от 22 мая 2003 г. № 851-IV «Об электронных документах и электронном документообороте».

Плательщик единого взноса может не подавать заявление по форме № 7-ЕСВ и документы, определенные настоящим пунктом, если таким плательщиком в контролирующий орган подано заявление и документы для снятия с учета в контролирующих органах, в соответствии с разделом XI Порядка № 1588. В таком случае датой подачи заявления для снятия с учета плательщика единого взноса считается дата, соответствующая дате подачи заявления согласно Порядку № 1588 (абзац шестой п. 1 разд.V Порядка № 1162).

По результатам проведения соответствующих мер налогового контроля, согласно п. 11.10 разд. XI Порядка № 1588 и п. 4 разд. IV Порядка № 1162, до истечения срока, определенного для заявления кредиторами своих требований (в случае наличия денежных обязательств и/или задолженности по уплате налогов и сборов), а также в день получения запроса от субъекта государственной регистрации контролирующий орган передает в ЕГР в порядке информационного взаимодействия между ЕГР и системами Центрального контролирующего органа сведения:

об отсутствии (наличии) задолженности по уплате налогов и сборов по форме №30-ОПП;

сведения об отсутствии (наличии) задолженности по уплате единого взноса по форме № 11-ЕСВ;

о согласовании плана реорганизации юридического лица по форме №31-ОПП – в случае наличия налогового долга при реорганизации юридического лица.

В соответствии с пп. 78.1.7 п. 78.1 ст.78 НКУ и ст. 5 Закона № 2664 проводятся документальные внеплановые проверки налогоплательщиков, по которым начата процедура реорганизации юридического лица (кроме преобразования) и прекращение юридического лица.

Налогоплательщик должен обеспечить окончательные расчеты по налогам, сборам, единому взносу, платежам, контроль за взиманием которых возложен на контролирующие органы, подать в контролирующие органы в порядке, установленном НКУ и Законом № 2464, декларации, отчетность и другие документы, связанные с исчислением и уплатой налогов, сборов, единого взноса и выполнить другие обязанности налогоплательщика и плательщика единого взноса.

Согласно Указу Президента Украины от 24.02.2022 № 64/2022 «О введении военного положения в Украине» и приказу ГНС Украины от 28.03.2022 № 173 «Об обеспечении бесперебойной работы территориальных органов ГНС» выполнение отдельных полномочий, предусмотренных положениями территории в работе которых установлен простой, временно закреплен за другими территориальными органами ГНС.

Так, например, полномочия по части снятия с учета налогоплательщиков и плательщиков единого взноса отдельных территориальных органов временно закреплены за другими территориальными органами, о чем сообщено на официальном вебпортале ГНС.

Информацию о выполнении полномочий и коммуникации с территориальными органами ГНС можно найти по ссылке, выбрав конкретный территориальный орган.

Учитывая изложенное, после внесения в ЕГР записи о решении учредителей (участников) юридического лица, уполномоченного ими органа о прекращении юридического лица или подачи заявления по ф. №8-ОПП, ф. № 7-ЕСВ и копии распорядительного документа (решения) собственника или органа, уполномоченного на то учредительными документами о ликвидации и образования ликвидационной комиссии, процедуры и действия по снятию с налогового учета юридических лиц, местом регистрации которых является временно оккупированная российской федерацией территория Украины, проводятся контролирующим органом по основному месту учета налогоплательщиков или органом, согласно которому в соответствии с Приказом № 173 на время действия военного положения закреплено выполнение отдельных полномочий, связанных со снятием с учета налогоплательщиков и плательщиков единого взноса.

При этом юридическое лицо должно обеспечить окончательные расчеты по налогам, сборам, единому взносу, платежам, контроль за взиманием которых возложен на контролирующие органы, подать в контролирующие органы в порядке, установленном НКУ и Законом № 2464, декларации, отчетность и другие документы, связанные с исчислением и уплатой налогов, сборов, единого взноса и выполнить другие обязанности налогоплательщика и плательщика единого взноса.

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