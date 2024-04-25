Як знятися з податкового обліку в ДПС юрособі, місцем реєстрації якої є тимчасово окупована територія

Головне управління ДПС в Івано-Франківській області роз’яснило, як знятися з податкового обліку в контролюючих органах юридичній особі, місцем реєстрації якої є тимчасово окупована російською федерацією територія України.
Порядок зняття з обліку у контролюючих органах юридичних осіб визначений:
Підставою початку проведення заходів податкового контролю, пов’язаних з ліквідацією або реорганізацією платників податків та платників єдиного внеску, відповідно до п. 11.5 розд. ХІ Порядку № 1588, п. 1 розд. IV та п. 1 розд. V Порядку № 1162, є:
Заяви за формою № 8-ОПП, формою № 7-ЄСВ та копії документів можуть бути подані до контролюючого органу в один із таких способів: особисто платником податків або представником, уповноваженою на це особою; поштою; в електронній формі з дотриманням вимог Законів України від 05 жовтня 2017 року № 2155-VIII «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги» та від 22 травня 2003 року № 851-IV «Про електронні документи та електронний документообіг».
Платник єдиного внеску може не подавати заяву за формою № 7-ЄСВ та документи, визначені цим пунктом, якщо таким платником до контролюючого органу подано заяву та документи для зняття з обліку в контролюючих органах, відповідно до розділу ХІ Порядку № 1588. У такому разі датою подання заяви для зняття з обліку платника єдиного внеску вважається дата, що відповідає даті подання заяви згідно з Порядком № 1588 (абзац шостий п. 1 розд.V Порядку № 1162).
За результатами проведення відповідних заходів податкового контролю, згідно з п. 11.10 розд. ХІ Порядку № 1588 та п. 4 розд. IV Порядку № 1162, до завершення строку, визначеного для заявлення кредиторами своїх вимог (у разі наявності грошових зобов’язань та/або заборгованості зі сплати податків і зборів), а також у день отримання запиту від суб’єкта державної реєстрації контролюючий орган передає до ЄДР у порядку інформаційної взаємодії між ЄДР та інформаційними системами Центрального контролюючого органу відомості:
Відповідно до пп. 78.1.7 п. 78.1 ст.78 ПКУ та ст. 5 Закону № 2664 проводяться документальні позапланові перевірки платників податків, щодо яких розпочато процедуру реорганізації юридичної особи (крім перетворення) та припинення юридичної особи.
Платник податків має забезпечити остаточні розрахунки з податків, зборів, єдиного внеску, платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, подати до контролюючих органів у порядку, встановленому ПКУ та Законом № 2464, декларації, звітність та інші документи, пов’язані з обчисленням і сплатою податків, зборів, єдиного внеску, та виконати інші обов’язки платника податків та платника єдиного внеску.
Відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» та наказу ДПС України від 28.03.2022 № 173 «Про забезпечення безперебійної роботи територіальних органів ДПС» виконання окремих повноважень, передбачених положеннями про територіальні органи, в роботі яких встановлений простой, тимчасово закріплено за іншими територіальними органами ДПС.
Так, наприклад, повноваження в частині зняття з обліку платників податків та платників єдиного внеску окремих територіальних органів тимчасово закріплені за іншими територіальними органами, про що повідомлено на офіційному вебпорталі ДПС.
Інформацію щодо виконання повноважень та комунікації з територіальними органами ДПС можна знайти за посиланням, вибравши конкретний територіальний орган.
Враховуючи викладене, після внесення до ЄДР запису про рішення засновників (учасників) юридичної особи, уповноваженого ними органу про припинення юридичної особи або подання заяви за ф. № 8-ОПП, ф. № 7-ЄСВ та копії розпорядчого документа (рішення) власника або органу, уповноваженого на те засновницькими документами про ліквідацію та про утворення ліквідаційної комісії, процедури та дії по зняттю з податкового обліку юридичних осіб, місцем реєстрації яких є тимчасово окупована російською федерацією територія України, проводяться контролюючим органом за основним місцем обліку платників податків або органом, за яким відповідно до Наказу № 173 на час дії воєнного стану закріплено виконання окремих повноважень, пов’язаних із зняттям з обліку платників податків та платників єдиного внеску.
При цьому юридична особа має забезпечити остаточні розрахунки з податків, зборів, єдиного внеску, платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, подати до контролюючих органів у порядку, встановленому ПКУ та Законом № 2464, декларації, звітність та інші документи, пов’язані з обчисленням і сплатою податків, зборів, єдиного внеску, та виконати інші обов’язки платника податків та платника єдиного внеску.
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