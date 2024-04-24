Рада прийняла за основу законопроект про ліквідацію КРАІЛ та посилення контролю за гральним бізнесом

Законопроект має сприяти вирішенню проблеми загострення поширення ігрової залежності під час воєнного стану, зокрема, серед військовослужбовців.

У середу, 24 квітня, Верховна Рада прийняла у першому читанні законопроект №9256-д про ліквідацію КРАІЛ та посилення контролю за гральним бізнесом.

Як повідомили народні депутати у соцмережах, у документі внесли всі норми, які були рекомендовані від ТСК, у томі числі обʼєднання законопроекту №9256-1 + №10101.

За законопроект віддали свої голоси 272 нардепи.

Документ передбачає внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою боротьби з ігровою залежністю (лудоманією) та вдосконалення державного регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор та лотерей. Про це повідомив голова комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За його словами, законопроект має сприяти вирішенню проблеми загострення поширення ігрової залежності під час воєнного стану, зокрема, серед військовослужбовців, які перебувають в екстремальних стресових умовах, що може спричиняти підвищені ризики формування ігрової залежності, а відтак потребують додаткових механізмів для захисту.

Законопроектом, зокрема, передбачається:

1) посилення вимог до реклами азартних ігор. Поряд із цим пропонується збільшення штрафних санкцій за порушення у цій сфері (з 300 до 600 мінімальних заробітних плат), у тому числі повторне порушення передбачено як нову підставу для анулювання ліцензії організатора азартних ігор;

2) уточнюються та деталізуються порядок і наслідки проведення фактичних перевірок;

3) запроваджується система заходів щодо запобігання та протидії функціонуванню заборонених азартних ігор та/або гральних закладів, у тому числі шляхом моніторингу мережі Інтернет щодо виявлення вебсайтів та/або мобільних застосунків, які надають доступ на території України до азартних ігор в мережі Інтернет без відповідної ліцензії.

Раніше «Судово-юридична газета» повідомляла, що Президент України Володимир Зеленський провів нараду з представниками Служби безпеки, Держспецзв’язку та секретарем РНБО щодо ситуації з онлайн-казино та оголосив про готовність заходів для контролю над цією сферою. До цього Володимир Зеленський відреагував на петицію військовослужбовця 59 бригади Павла Петриченка, який звертав увагу на шкоду, яку гральний бізнес завдає українській армії та українському суспільству.

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