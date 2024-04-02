Практика судів
  1. В Україні

Зеленський анонсував рішення щодо контролю онлайн-казино

20:37, 2 квітня 2024
Зеленський обговорив з підрозділами безпеки заходи контролю над онлайн-казино.
Зеленський анонсував рішення щодо контролю онлайн-казино
Джерело фото: ArmyInform
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з представниками Служби безпеки, Держспецзв’язку та секретарем Ради національної безпеки та оборони щодо ситуації з онлайн-казино та оголосив про готовність заходів для контролю над цією сферою. Про це повідомив глава держави під час вечірнього відеозвернення.

«Змістовні були доповіді. Готуємо відповідні кроки, які додадуть необхідного контролю над галуззю та допоможуть захистити інтереси суспільства належним чином», – зазначив Зеленський.

Раніше Президент України Володимир Зеленський відреагував на петицію із закликом обмежити гральний бізнес, яке зібрала необхідних 25 тисяч голосів.

Як повідомлялося, 29 березня військовослужбовець 59 бригади Павло Петриченко зареєстрував петицію, де звернув увагу Президента Володимира Зеленського на шкоду, яку гральний бізнес завдає українській армії та українському суспільству.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Статус обмежено придатних скасують: як це вплине на мобілізацію

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Конкурс на посади дисциплінарних інспекторів завершиться у вересні 2024 року

У квітні конкурсна комісія здійснить процедуру допуску кандидатів до участі у конкурсі.

Обмежено придатні повинні пройти медичний огляд: Президент підписав закон

Чоловіки, які були визнані обмежено придатними до служби, повинні будуть протягом 9 місяців пройти повторний медичний огляд.

Володимир Зеленський підписав закон про цифровізацію військового обліку і Електронний кабінет військовозобов’язаного

Реалізація нового закону дозволяє запровадити електронний військовий квиток, зібрати персональні дані військовозобов’язаних в систематизовані досьє і виявити громадян, які не стоять на військовому обліку, але наявні в інших державних реєстрах.

Володимир Зеленський підписав закон про зниження призовного віку з 27 до 25 років

Закон про зниження призовного віку з 27 до 25 років підписаний Президентом.

Чому Президенту замість прокуратури доводиться розбиратися з безпідставним тиском на бізнес і журналістів

Керівництву Офісу Генпрокурора і СБУ потрібні рішення РНБО та публічні викриття, аби згадати, хто має розбиратися з безпідставним кримінальним переслідуванням бізнесу та журналістів.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Статус обмежено придатних скасують: як це вплине на мобілізацію
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олександр Димерлій
    Олександр Димерлій
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду