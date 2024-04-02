Зеленський анонсував рішення щодо контролю онлайн-казино

Зеленський обговорив з підрозділами безпеки заходи контролю над онлайн-казино.

Джерело фото: ArmyInform

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з представниками Служби безпеки, Держспецзв’язку та секретарем Ради національної безпеки та оборони щодо ситуації з онлайн-казино та оголосив про готовність заходів для контролю над цією сферою. Про це повідомив глава держави під час вечірнього відеозвернення.

«Змістовні були доповіді. Готуємо відповідні кроки, які додадуть необхідного контролю над галуззю та допоможуть захистити інтереси суспільства належним чином», – зазначив Зеленський.

Раніше Президент України Володимир Зеленський відреагував на петицію із закликом обмежити гральний бізнес, яке зібрала необхідних 25 тисяч голосів.

Як повідомлялося, 29 березня військовослужбовець 59 бригади Павло Петриченко зареєстрував петицію, де звернув увагу Президента Володимира Зеленського на шкоду, яку гральний бізнес завдає українській армії та українському суспільству.

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