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Зеленский анонсировал решение по контролю онлайн-казино

20:37, 2 апреля 2024
Зеленский обсудил с подразделениями безопасности меры контроля над онлайн-казино.
Зеленский анонсировал решение по контролю онлайн-казино
Источник фото: ArmyInform
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Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с представителями Службы безопасности, Госспецсвязи и секретарем Совета национальной безопасности и обороны по ситуации с онлайн-казино и объявил о готовности мер для контроля над этой сферой. Об этом сообщил глава государства во время вечернего видеообращения.

"Содержательные были доклады. Готовим соответствующие шаги, которые добавят необходимого контроля над отраслью и помогут защитить интересы общества должным образом", - отметил Зеленский.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на петицию с призывом ограничить игорный бизнес, которая собрала необходимых 25 тысяч голосов.

Как сообщалось, 29 марта военнослужащий 59 бригады Павел Петриченко зарегистрировал петицию, где обратил внимание Президента Владимира Зеленского на вред, который игорный бизнес наносит украинской армии и украинскому обществу.

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