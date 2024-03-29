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Володимир Зеленський відреагував на петицію про заборону онлайн-казино для військових і пообіцяв рішення вже наступного тижня

19:42, 29 березня 2024
Президент доручив зібрати аналітику та запропонувати рішення щодо роботи онлайн-казино.
Володимир Зеленський відреагував на петицію про заборону онлайн-казино для військових і пообіцяв рішення вже наступного тижня
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Президент України Володимир Зеленський відреагував на петицію із закликом обмежити гральний бізнес, яке зібрала необхідних 25 тисяч голосів. 

Йдеться, зокрема, про заборону реклами азартних ігор з використанням символіки ЗСУ і заборону благодійним фондам співпрацювати із учасниками грального ринку.

Так, Глава держави доручив відповідним органам зібрати дані про те, як це поширено і як це впливає на частину суспільства. Про це він зазначив у вечірньому зверненні.

Тепер очільник Служби безпеки України Василь Малюк, Держспецзвʼязку, Міністерство цифрової трансформації та секретар РНБО Олександр Литвиненко мають зібрати всю аналітику із цього питання і наступного тижня запропонувати рішення.

Президент зауважив, що петиція «дуже швидко» зібрала необхідні голоси. 

Як повідомлялося, 29 березня військовослужбовець 59 бригади Павло Петриченко зареєстрував петицію, де звернув увагу Президента Володимира Зеленського на шкоду, яку гральний бізнес завдає українській армії та українському суспільству.

«Військовослужбовці вже третій рік знаходяться далеко від своїх сімей, в стресових умовах та без можливості повноцінного відпочинку, тож є особливо психологічно вразливими. Для багатьох із них азартні ігри стають єдиним способом справитись зі стресом, а тому швидко викликають дофамінову залежність та послаблюють їх самоконтроль. Непоодинокі випадки, коли ігрозалежні військовослужбовці витрачають на ігри все своє грошове забезпечення та беруть мікрокредити, цим заводячи себе та свої сім’ї в «боргову яму», або ж здають в ломбарди дрони та тепловізори, цим завдаючи шкоди не лише собі, але і побратимам.
Гральний бізнес користається такою вразливістю навмисне спрямовуючи свою рекламу на військовослужбовців, використовуючи символіку ЗСУ у своїх онлайн-казино та «відбілюючи» свою діяльність невеликим благодійними пожертвами на користь ЗСУ.
Окрім цього, багато російських онлайн-казино таргетують рекламу на українського споживача, аби отримати доступ до персональних даних військовослужбовців та інших громадян, що несе безпосередню загрозу національній безпеці нашої держави. Величезні борги військовослужбовців з ігровою залежністю також можуть стати елементом тиску та маніпуляції зі сторони спецслужб країни-агресора», - сказано у петиції.

Зважаючи на це, він просив Президента внести до Верховної Ради України невідкладний законопроект, який передбачатиме:

  • на час воєнного стану, заборону азартних ігор та доступу до онлайн-казино для військовослужбовців;
  • заборону реклами азартних ігор з використанням символіки ЗСУ, та будь-якої повʼязаної символіки чи предметів з війною та армію, форма, каска, автомат тощо.
  • заборону благодійним фондам співпрацювати із учасниками грального ринку;
  • заборону військовим частинам приймати на баланс майно у вигляді благодійної допомоги від учасників грального ринку або пов’язаних фізичних чи юридичних осіб;
  • заборону будь-якої реклами чи публічних згадок фактів надання учасниками грального ринку благодійної допомоги військовослужбовцям;
  • заборону ломбардам приймати дрони, тепловізори та інші схожі товари подвійного призначення;
  • зобов’язання інтернет-провайдерів та мобільних операторів блокувати веб-сайти нелегальних казино.

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