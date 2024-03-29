Олексій Данілов стане новим Послом України в Молдові, — Президент

Володимир Зеленський погодив призначення екссекретаря РНБО Олексія Данілова новим Послом у Молдові.

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Колишній секретар РНБО Олексій Данілов стане Послом України в Молдові. Його кандидатуру погодив Президент України Володимир Зеленський.

«Він говорив мені саме про таке бачення своєї подальшої роботи на Україну», - сказав глава держави у зверненні.

Раніше Президент зазначив, що Олексій Данілов працюватиме на дипломатичному напрямку.

Як повідомлялося, Володимир Зеленський звільнив Олексія Данілова з посади секретаря Ради нацбезпеки та оборони і одразу ж призначив на його місце - Олександра Литвиненка, який очолював Службу зовнішньої розвідки до цього.

Пізніше Данілов прокоментував своє звільнення.

Згодом Президент представив нового секретаря Ради національної безпеки і оборони України і заявив, що РНБО розпочинає свою оновлену роботу.

Додамо, що Володимир Зеленський звільнив Марка Шевченка з посади Посла у Молдові.

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