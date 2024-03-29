Алексей Данилов станет новым Послом Украины в Молдове, — Президент

Владимир Зеленский согласовал назначение экс-секретаря СНБО Алексея Данилова новым Послом в Молдове.

Бывший секретарь СНБО Алексей Данилов станет Послом Украины в Молдове. Его кандидатуру согласовал Президент Украины Владимир Зеленский.

«Он говорил мне именно о таком видении своей дальнейшей работы на Украину», - сказал глава государства в обращении.

Как сообщалось, Владимир Зеленский уволил Алексея Данилова с должности секретаря Совета нацбезопасности и обороны и сразу же назначил на его место – Александра Литвиненко, возглавлявшего Службу внешней разведки до этого.

Позже Данилов прокомментировал свое увольнение.

Затем Президент представил нового секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины и заявил, что СНБО начинает свою обновленную работу.

Добавим, что Владимир Зеленский уволил Марка Шевченко с должности Посла в Молдове.

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