Володимир Зеленський звільнив Марка Шевченка з посади Посла у Молдові

Шевченко перебував на посаді Посла у Молдові з грудня 2019 року.

Президент Володимир Зеленський звільнив Марка Шевченка з посади Посла України в Республіці Молдова.

Відповідний указ №192/2024 від 29 березня оприлюднений на сайті офіційного інтернет-представництва Президента України.

В указі йдеться: «Звільнити Шевченка Марка Олександровича з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Молдова».

Нагадаємо, що Володимир Зеленський звільнив Олексія Данілова з посади секретаря РНБО та призначив Олександра Литвиненка, який очолював Службу зовнішньої розвідки до цього.

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