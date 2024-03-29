На Київщині чоловік «заробив» близько 150 тисяч гривень на «продажу» неіснуючих товарів

Поліція Київщини викрила шахрайську схему «продажу» неіснуючих товарів.

На Київщині викрили чоловіка, який вчинив ряд шахрайських дій, "реалізовуючи" в Інтернеті неіснуючі товари через одну з онлайн-платформ та ошукав громадян на суму приблизно 150 тисяч гривень. Про це повідомила поліція Київської області.

Слідство встановило, що чоловік розміщував оголошення з фотографіями та описом товарів, копіюючи дані з інших джерел. Під час взаємодії з потенційними покупцями він детально вивчав характеристики товарів та пропонував їх за привабливими цінами. Також, щоб уникнути зустрічей, зловмисник відправляв неіснуючі товари через поштові відділення.

Слідчі та оперативні підрозділи здійснили ряд заходів, включаючи обшуки, для зібрання доказів щодо кримінальних дій підозрюваного. Наразі правоохоронці налічують майже 50 фактів шахрайства та знайшли відповідну кількість постраждалих по всій країні. Сума, якою незаконно заволодів зловмисник, оцінюється на близько 150 тисяч гривень. Потерпілі переказували гроші у розмірах від 500 до 11 тисяч гривень.

Правоохоронці Білоцерківського районного управління поліції за процесуальним керівництвом Білоцерківської окружної прокуратури повідомили фігуранта про підозру за шахрайство великих розмірів, яке передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 3 до 8 років.

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