Практика судів
  1. В Україні

На Київщині чоловік «заробив» близько 150 тисяч гривень на «продажу» неіснуючих товарів

17:30, 29 березня 2024
Поліція Київщини викрила шахрайську схему «продажу» неіснуючих товарів.
На Київщині чоловік «заробив» близько 150 тисяч гривень на «продажу» неіснуючих товарів
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Київщині викрили чоловіка, який вчинив ряд шахрайських дій, "реалізовуючи" в Інтернеті неіснуючі товари через одну з онлайн-платформ та ошукав громадян на суму приблизно 150 тисяч гривень. Про це повідомила поліція Київської області.

Слідство встановило, що чоловік розміщував оголошення з фотографіями та описом товарів, копіюючи дані з інших джерел. Під час взаємодії з потенційними покупцями він детально вивчав характеристики товарів та пропонував їх за привабливими цінами. Також, щоб уникнути зустрічей, зловмисник відправляв неіснуючі товари через поштові відділення.

Слідчі та оперативні підрозділи здійснили ряд заходів, включаючи обшуки, для зібрання доказів щодо кримінальних дій підозрюваного. Наразі правоохоронці налічують майже 50 фактів шахрайства та знайшли відповідну кількість постраждалих по всій країні. Сума, якою незаконно заволодів зловмисник, оцінюється на близько 150 тисяч гривень. Потерпілі переказували гроші у розмірах від 500 до 11 тисяч гривень.

Правоохоронці Білоцерківського районного управління поліції за процесуальним керівництвом Білоцерківської окружної прокуратури повідомили фігуранта про підозру за шахрайство великих розмірів, яке передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 3 до 8 років.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Статус обмежено придатних скасують: як це вплине на мобілізацію

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Чоловіки, що перебувають за кордоном, під час оформлення нового закордонного паспорта повинні будуть надати військово-обліковий документ – Веніславський

За словами Федора Веніславського, Комітет підтримав обмеження для чоловіків, які перебувають за кордоном, в частині надання військового квитка під час оформлення нового закордонного паспорта і поки роздумує над обмеженнями для ухилянтів.

Хто може очолити Вищу кваліфікаційну комісію суддів – можливі претенденти

1 квітня члени ВККС можуть спробувати обрати нового голову Комісії, однак питання в тому, чи вистачить претендентам голосів.

Президент розгляне петицію про заборону онлайн-казино для військовослужбовців

В день реєстрації петиція про заборону азартних ігор та доступу до онлайн-казино для військовослужбовців набрала необхідну кількість голосів для її розгляду Володимиром Зеленським.

Арку дружби народів у Києві треба знести – висновок комісії Інституту національної пам’яті

Інститут масової інформації з посиланням на висновок комісії Інституту національної пам’яті повідомляє, що Арка дружби народів підлягає демонтажу.

Анастасія Радіна пояснила, чому членів лікарсько-консультативних комісій звільнили від обов’язку подання декларацій

Витрачати обмежений ресурс НАЗК на перевірки декларацій звичайних лікарів наразі не раціонально, зауважила голова Комітету з питань антикорупційної політики.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Статус обмежено придатних скасують: як це вплине на мобілізацію
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ірина Гирила
    Ірина Гирила
    суддя Господарського суду Тернопільської області
  • Леонід Лобойко
    Леонід Лобойко
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Марія Мартинишин
    Марія Мартинишин
    суддя Франківського районного суду м. Львова
  • Людмила Граб
    Людмила Граб
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду
  • Ольга Дегтярьова
    Ольга Дегтярьова
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва