На Киевщине мужчина «заработал» около 150 тысяч гривен на «продаже» несуществующих товаров

Полиция Киевщины разоблачила мошенническую схему «продажи» несуществующих товаров.

На Киевщине разоблачили мужчину, который совершил ряд мошеннических действий, "реализуя" в Интернете несуществующие товары через одну из онлайн-платформ и обманул граждан на сумму примерно 150 тысяч гривен. Об этом сообщила полиция Киевской области.

Следствие установило, что мужчина размещал объявления с фотографиями и описанием товаров, копируя данные из других источников. Во время взаимодействия с потенциальными покупателями он подробно изучал характеристики товаров и предлагал их по привлекательным ценам. Также, чтобы избежать встреч, злоумышленник отправлял несуществующие товары через почтовые отделения.

Следователи и оперативные подразделения провели ряд мероприятий, включая обыски, для сбора доказательств уголовных действий подозреваемого. Сейчас правоохранители насчитывают почти 50 фактов мошенничества и нашли соответствующее количество пострадавших по всей стране. Сумма, которой незаконно завладел злоумышленник, оценивается на около 150 тысяч гривен. Потерпевшие переводили деньги в размерах от 500 до 11 тысяч гривен.

Правоохранители Белоцерковского районного управления полиции под процессуальным руководством Белоцерковской окружной прокуратуры сообщили фигуранту о подозрении за мошенничество в крупных размерах, которое предусматривает наказание в виде лишения свободы от 3 до 8 лет.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.