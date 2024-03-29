Практика судов
  1. Публикации
  2. / В Украине

Госслужащие должны быть ментально здоровыми и знать иностранные языки – НАДС

13:07, 29 марта 2024
В НАДС считают, что пора уделить внимание проблемам борьбы со стрессовыми расстройствами и профессиональным выгоранием госслужащих.
Госслужащие должны быть ментально здоровыми и знать иностранные языки – НАДС
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Национальном агентстве по вопросам государственной службы (НАДС) рассказали, на какие проблемы государственной службы сейчас желательно обратить внимание.

Так, директор НАДС Наталья Алюшина рассказала, что государственная служба долгое время находится «в состоянии напряжения и пролонгированного стресса».

В НАДС отметили, что необходимо обратить внимание на проблему профессионального выгорания публичных служащих и борьбе со стрессовыми расстройствами.

То есть, пора уделить внимание поддержке ментального здоровья публичных служащих и борьбе со стрессом во время войны.

Кроме того, Наталья Алюшина рассказала, что в плане на 2024-2026 годы НАДС зафиксирована потребность в обучении иностранным языкам почти для 16 тыс. служащих. При этом уже сейчас более 20 тыс. публичных служащих изучают английский язык.

Как отметила Наталья Алюшина, украинские госслужащие «должны понимать документы ЕС», а также «понимать друг друга в Европейских институциях «без переводчика».

Автор: Вячеслав Хрипун

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Статус ограничено пригодных отменят: как это повлияет на мобилизацию

Лента новостей

Блоги
Публикации
Законопроект о Высшем административном суде разработал Кабинет министров, в парламенте его вообще не видели – Денис Маслов

Также непонятно, найдутся ли деньги на создание нового суда и судейское вознаграждение для его судей.

Комитет рассмотрел все 4269 поправок к закону о мобилизации – когда ожидать принятия

Работа над 4269 поправками к законопроекту о мобилизации завершена – что дальше.

Госслужащие должны быть ментально здоровыми и знать иностранные языки – НАДС

В НАДС считают, что пора уделить внимание проблемам борьбы со стрессовыми расстройствами и профессиональным выгоранием госслужащих.

Мы пересматриваем численность определенных частей, не участвующих в боевых действиях, на основании аудита – Александр Сырский

Этот аудит позволил высвободить тысячи военнослужащих и направить их в боевые части.

75% госслужащих в Украине – женщины

При этом женщин-госслужащих высшего звена – 67 человек, мужчин – 146 человек.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Статус ограничено пригодных отменят: как это повлияет на мобилизацию
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ірина Гирила
    Ірина Гирила
    суддя Господарського суду Тернопільської області
  • Леонід Лобойко
    Леонід Лобойко
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Марія Мартинишин
    Марія Мартинишин
    суддя Франківського районного суду м. Львова
  • Людмила Граб
    Людмила Граб
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду
  • Ольга Дегтярьова
    Ольга Дегтярьова
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва