Госслужащие должны быть ментально здоровыми и знать иностранные языки – НАДС

В НАДС считают, что пора уделить внимание проблемам борьбы со стрессовыми расстройствами и профессиональным выгоранием госслужащих.

В Национальном агентстве по вопросам государственной службы (НАДС) рассказали, на какие проблемы государственной службы сейчас желательно обратить внимание.

Так, директор НАДС Наталья Алюшина рассказала, что государственная служба долгое время находится «в состоянии напряжения и пролонгированного стресса».

В НАДС отметили, что необходимо обратить внимание на проблему профессионального выгорания публичных служащих и борьбе со стрессовыми расстройствами.

То есть, пора уделить внимание поддержке ментального здоровья публичных служащих и борьбе со стрессом во время войны.

Кроме того, Наталья Алюшина рассказала, что в плане на 2024-2026 годы НАДС зафиксирована потребность в обучении иностранным языкам почти для 16 тыс. служащих. При этом уже сейчас более 20 тыс. публичных служащих изучают английский язык.

Как отметила Наталья Алюшина, украинские госслужащие «должны понимать документы ЕС», а также «понимать друг друга в Европейских институциях «без переводчика».

Автор: Вячеслав Хрипун

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