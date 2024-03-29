Держслужбовці повинні бути ментально здоровими та мають знати іноземні мови – НАДС

У НАДС вважають, що настав час приділити увагу проблемам боротьби зі стресовими розладами та професійним вигоранням держслужбовців.

У Національному агентстві з питань державної служби (НАДС) розповіли, на які проблеми державної служби наразі бажано звернути увагу.

Так, директор НАДС Наталія Алюшина розповіла, що державна служба тривалий час перебуває «у стані напруги та пролонгованого стресу».

У НАДС зазначили, що необхідно звернути увагу на проблему професійного вигорання публічних службовців та боротьбі зі стресовими розладами.

Відтак, настав час приділити увагу підтримці ментального здоров’я публічних службовців та боротьбі зі стресом під час війни.

Крім того, Наталія Алюшина розповіла, що у плані на 2024-2026 роки НАДС зафіксувала потребу у навчанні іноземних мов для майже 16 тис. службовців. При цьому, вже зараз понад 20 тис. публічних службовців вивчають англійську мову.

Як зазначила Наталія Алюшина, українські держслужбовці «мають розуміти документи ЄС», а також «розуміти один одного в Європейських інституціях «без перекладача».

Автор: В’ячеслав Хрипун

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