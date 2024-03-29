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У Києві чоловік підпалив автівку 62-річної жінки через неприязні відносини із її сином

17:12, 29 березня 2024
Внаслідок пожежі автомобіль «Ланос» було суттєво пошкоджено й відновленню він не підлягає.
У Києві чоловік підпалив автівку 62-річної жінки через неприязні відносини із її сином
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У Києві правоохоронці повідомили про підозру чоловіку, який підпалив автівку 62-річної жінки, через неприязні відносини із її сином. Про це поінформувала пресслужба столичної поліція.

Під час огляду місця події правоохоронці виявили біля транспортного засобу пластикову пляшку з легкозаймистою речовиною, яку вилучили для проведення експертизи. За цим фактом слідчі Дніпровського управління поліції розпочали досудове розслідування.

Зловмисником виявився місцевий мешканець, 1974 року народження. Щоб помститися знайомому, з яким мав неприязні відносини, чоловік підпалив автомобіль «Ланос», що належить його матері. Внаслідок пожежі автівка  відновленню не підлягає. Своїми діями порушник завдав потерпілій майнової шкоди на понад 100 000 гривень.

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