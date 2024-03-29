Володимир Зеленський анонсував роботу РНБО по-новому: назвав п’ять пріоритетів

Президент Володимир Зеленський 29 березня провів перше засідання Ради національної безпеки та оброни після зміни голови РНБО.
«Ми розпочинаємо оновлену роботу Ради національної безпеки і оборони України», - повідомив він.
За його словами, по-перше, йдеться про більшу прогнозованість. «Нам потрібне посилення можливості України прогнозувати та впливати на процеси, від яких залежить національна безпека нашої держави», - пояснив Президент.
Друге – продовження виконання всіх поточних завдань системи РНБО. І особливо уважно, за словами Зеленського, щодо санкційної політики нашої держави.
Третє – доктринальна робота. «Чіткість національних орієнтирів і системність у їх реалізації – це те, що потрібно і зараз, і після війни», - зазначив Президент.
Четверте – кібербезпека та інформація. РНБО має потенціал робити більше для захисту від ворожих дестабілізаційних операцій та координації всіх державних інституцій у цій сфері, пояснює Зеленський.
П’ятим завданням Радбезу є робота щодо Ставки, проєкти рішень, контроль за виконанням рішень.
«Очевидний пріоритет – це оборона нашої держави та захист нашого суспільства», - вказав Зеленський.
Нагадаємо, що Володимир Зеленський звільнив Олексія Данілова з посади секретаря РНБО та призначив Олександра Литвиненка, який очолював Службу зовнішньої розвідки до цього.
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