Володимир Зеленський анонсував роботу РНБО по-новому: назвав п’ять пріоритетів

Раніше Володимир Зеленський звільнив Олексія Данілова з посади секретаря РНБО та призначив Олександра Литвиненка.

Скріншот із відео Володимира Зеленського

Президент Володимир Зеленський 29 березня провів перше засідання Ради національної безпеки та оброни після зміни голови РНБО.

«Ми розпочинаємо оновлену роботу Ради національної безпеки і оборони України», - повідомив він.

За його словами, по-перше, йдеться про більшу прогнозованість. «Нам потрібне посилення можливості України прогнозувати та впливати на процеси, від яких залежить національна безпека нашої держави», - пояснив Президент.

Друге – продовження виконання всіх поточних завдань системи РНБО. І особливо уважно, за словами Зеленського, щодо санкційної політики нашої держави.

Третє – доктринальна робота. «Чіткість національних орієнтирів і системність у їх реалізації – це те, що потрібно і зараз, і після війни», - зазначив Президент.

Четверте – кібербезпека та інформація. РНБО має потенціал робити більше для захисту від ворожих дестабілізаційних операцій та координації всіх державних інституцій у цій сфері, пояснює Зеленський.

П’ятим завданням Радбезу є робота щодо Ставки, проєкти рішень, контроль за виконанням рішень.

«Очевидний пріоритет – це оборона нашої держави та захист нашого суспільства», - вказав Зеленський.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський звільнив Олексія Данілова з посади секретаря РНБО та призначив Олександра Литвиненка, який очолював Службу зовнішньої розвідки до цього.

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