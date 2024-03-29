Владимир Зеленский анонсировал работу СНБО по-новому: назвал пять приоритетов

Ранее Владимир Зеленский уволил Алексея Данилова с должности секретаря СНБО и назначил Александра Литвиненко.

Скриншот из видео Владимира Зеленского

Президент Владимир Зеленский 29 марта провел первое заседание Совета национальной безопасности и защиты после смены председателя СНБО.

«Мы приступаем к обновленной работе Совета национальной безопасности и обороны Украины», - сообщил он.

По его словам, во-первых, речь идет о большей прогнозируемости. «Нам нужно усиление возможности Украины прогнозировать и влиять на процессы, от которых зависит национальная безопасность нашего государства», - пояснил Президент.

Второе – продолжение выполнения всех текущих задач системы СНБО. И особенно внимательно, по словам Зеленского, по поводу санкционной политики нашего государства.

Третье – доктринальная работа. «Четкость национальных ориентиров и системность в их реализации – это то, что нужно и сейчас, и после войны», - отметил Президент.

Четвертое – кибербезопасность и информация. СНБО имеет потенциал делать больше для защиты от враждебных дестабилизационных операций и координации всех государственных институций в этой сфере, поясняет Зеленский.

Пятой задачей Совбеза является работа по Ставке, проекты решений, контроль за исполнением решений.

«Очевидный приоритет – это оборона нашего государства и защита общества», - указал Зеленский.

Напомним, что Владимир Зеленский уволил Алексея Данилова с должности секретаря СНБО и назначил Александра Литвиненко, который возглавлявшего Службу внешней разведки до этого.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.