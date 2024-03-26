Владимир Зеленский уволил Алексея Данилова с должности секретаря СНБО

Алексей Данилов уволен с должности Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Соответствующий указ Президент Владимир Зеленский подписал 26 марта.
«Уволить Данилова Алексея Мячеславовича с должности Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины», - говорится в документе.
На должность секретаря СНБО назначен председатель Службы внешней разведки Украины Александр Литвиненко.
Автор: Наталья Мамченко
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