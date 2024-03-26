Володимир Зеленський звільнив Олексія Данілова з посади секретаря РНБО

Президент звільнив Данілова з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

Олексій Данілов звільнений з посади Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

Відповідний Указ Президент Володимир Зеленський підписав 26 березня.

«Звільнити Данілова Олексія Мячеславовича з посади Секретаря Ради національної безпеки і оборони України», - йдеться у документі.

Натомість на посаду секретаря РНБО призначено голову Служби зовнішньої розвідки України Олександра Литвиненка.

Автор: Наталя Мамченко

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