В Угорщині скандал через аудіозапис щодо корупції в уряді Орбана

На аудіо чутно голос колишньої міністерки юстиції Юдіт Варги, яка нібито підтверджує змову угорських урядовців для приховування корупції.

В Угорщині оприлюднили у медіа аудіозапис із голосом ексміністерки юстиції Юдіт Варги, яка нібито підтверджує змову угорських урядовців, спрямовану на приховування фактів корупції. Про це пише АР.

Запис поширив колишній угорський посадовець і ексчоловік Юдіт Варги Петер Мадяр, який зараз є опозиційним активістом і відомий критик політики Орбана.

Він заявив, що став інформатором, щоб розкрити масштаби корупційної змови. Він опублікував вранці 26 березня у соцмережах Facebook і YouTube запис, на якому голос Варги описує, як інші урядовці домоглися видалення доказів з протоколів суду, щоб приховати свою роль у корупційних бізнес-операціях.

"Вони підказали прокурорам, що потрібно вилучити", – розповідає Варга на записі, який, за словами Мадяра, він зробив під час розмови у квартирі колишнього подружжя.

Мадяр передав запис до прокуратури в Будапешті, аби та використала його як доказ.

У свою чергу Варга звинуватила Мадяра у домашньому насильстві під час їхнього шлюбу та стверджувала, що вона зробила ці заяви під тиском.

"Я сказала те, що він хотів почути, щоб якомога швидше втекти. У такій ситуації будь-яка людина може сказати те, що вона не має на увазі в стані страху", – написала вона.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.