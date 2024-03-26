У Верховній Раді заблокували підписання закону про повторний медогляд обмежено придатних

Народні депутати пропонують скасувати голосування за закон, який передбачає повторний медогляд обмежено придатних чоловіків та виключає членів ЛКК з числа суб’єктів декларування.

В парламенті зареєстрували відразу дві постанови про скасування голосування в цілому як за закон законопроекту №10313 щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист.

Нагадаємо, що за цим законом чоловіки, які були визнані обмежено придатними до служби, повинні будуть протягом 9 місяців пройти повторний медичний огляд.

Так, до другого читання Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки врахував поправку авторства голови Комітету Олександра Завітневича і члена Комітету Федора Веніславського та інших, згідно з якою передбачено «установити, що громадяни України, які були визнані обмежено придатними до військової служби до набрання чинності цим Законом, протягом дев’яти місяців з дня набрання чинності цим Законом підлягають повторному медичному огляду з метою визначення придатності до військової служби».

Згодом Федір Веніславський під час телемарафону зауважив, що обмежено придатних можуть відправити у бойові підрозділи.

«Коли ми наведемо лад і чітко визначимо, хто придатний, а хто непридатний, вони можуть бути мобілізовані, якщо будуть придатними, і повинні поповнити вакантні місця в бойових підрозділах і бригадах», – сказав нардеп.

Як зазначає Юлія Тимошенко у проекті постанови про скасування голосування за цей закон, підготовлені до другого читання матеріали до законопроекту 10313 були надані в день розгляду законопроекту на пленарному засіданні парламенту. Порівняльна таблиця до законопроекту містить 231 поправку, відтак, детально ознайомитися і вивчити текст проекту, до прийняття рішення по ньому в цілому, народні депутати України не мали можливості.

В свою чергу, Георгій Мазурашу зазначає, що врахована поправка №228 також містить норми, які не були предметом розгляду законопроекту 10313 в першому читанні.

«Такі ухвалені в порушення Регламенту норми вже викликали чималий негативний резонанс в суспільстві. По суті це призведе до того, що чимало реально не придатних для виконання бойових завдань громадяни, які тепер визнані «обмежено придатними», будуть, як у відомому анекдоті, визнані, «за рекомендаціями зверху», «придатними» і відправлені туди, де з них реально й не може бути користі для справи Оборони. З іншого боку, частина обмежено придатних, які підуть проходити повторне ВЛК, прогнозовано стануть жертвами корупційних схем. В такій парадигмі вже і з реально непридатних будуть намагатися взяти якісь «гонорари» за офіційне визнання такими. Або визнавати їх придатними, з подальшим створенням непотрібних зайвих проблем з ними у військових підрозділах. Відповідно, доцільно було б скасувати ухвалене з порушеннями Регламенту рішення про прийняття законопроекту в цілому, аби в подальшому виправити очевидні помилки, у т.ч. враховуючи здоровий глузд», - пояснює він.

Прикметно, що автори постанов про скасування – Георгій Мазурашу та Юлія Тимошенко голосували 21 березня за прийняття цього закону в цілому.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», цим же законом голів та членів лікарсько-консультативних комісій виключено з переліку суб’єктів, на яких поширюється дія закону про запобігання корупції, із певними умовами. Зроблено це було за тиждень до завершення кампанії декларування за 2023 рік. Оскільки закон поки навіть не підписаний спікером, навряд чи він набуде сили до 31 березня, тож члени ЛКК наразі повинні подати декларації.

Автор: Наталя Мамченко

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