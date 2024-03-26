В Венгрии скандал из-за аудиозаписи о коррупции в правительстве Орбана

На аудио слышен голос бывшего министра юстиции Юдит Варги, которая якобы подтверждает сговор венгерских чиновников для сокрытия коррупции.

В Венгрии обнародовали в медиа аудиозапись с голосом экс-министра юстиции Юдит Варги, которая якобы подтверждает сговор венгерских чиновников, направленный на сокрытие фактов коррупции. Об этом пишет АР.

Запись распространил бывший венгерский чиновник и эксмуж Юдит Варги Петер Мадяр, который сейчас является оппозиционным активистом и известный критик политики Орбана.

Он заявил, что стал информатором, чтобы раскрыть масштабы коррупционного сговора. Он опубликовал утром 26 марта в соцсетях Facebook и YouTube запись, на которой голос Варги описывает, как другие члены правительства добились удаления доказательств из протоколов суда, чтобы скрыть свою роль в коррупционных бизнес-операциях.

"Они подсказали прокурорам, что нужно изъять", – рассказывает Варга на записи, которую, по словам Мадяра, он сделал во время разговора в квартире бывших супругов.

Мадяр передал запись в прокуратуру в Будапеште, чтобы и использовал ее как доказательство.

В свою очередь, Варга обвинила Мадяра в домашнем насилии во время их брака и утверждала, что она сделала эти заявления под давлением.

"Я сказала то, что он хотел услышать, чтобы поскорее убежать. В такой ситуации любой человек может сказать то, что он не подразумевает в состоянии страха", – написала она.

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