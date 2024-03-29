В Киеве мужчина поджег автомобиль 62-летней женщины из-за неприязненных отношений с ее сыном

В результате пожара автомобиль «Ланос» был существенно поврежден и восстановлению он не подлежит.

В Киеве правоохранители сообщили о подозрении мужчине, который поджег автомобиль 62-летней женщины, из-за неприязненных отношений с ее сыном. Об этом проинформировала пресс-служба столичной полиции.

Во время осмотра места происшествия правоохранители обнаружили возле транспортного средства пластиковую бутылку с легковоспламеняющимся веществом, изъятым для проведения экспертизы. По этому факту следователи Днепровского управления полиции приступили к досудебному расследованию.

Злоумышленником оказался местный житель, 1974 года рождения. Чтобы отомстить знакомому, с которым имел неприязненные отношения, мужчина поджег автомобиль «Ланос», принадлежащий его матери. В результате пожара автомобиль восстановлению не подлежит. Своими действиями нарушитель нанес потерпевшему имущественный ущерб более чем на 100 000 гривен.

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