Владимир Зеленский уволил Марка Шевченко с должности Посла в Молдове

Президент Владимир Зеленский уволил Марка Шевченко с должности Посла Украины в Республике Молдова.
Соответствующий указ №192/2024 от 29 марта опубликован на сайте официального интернет-представительства Президента Украины.
В указе говорится: «Уволить Шевченко Марка Александровича с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Молдова».
Имя преемника Шевченко еще неизвестно.
Напомним, что Владимир Зеленский уволил Алексея Данилова с должности секретаря СНБО и назначил Александра Литвиненко, который возглавлявшего Службу внешней разведки до этого.
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