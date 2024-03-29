Владимир Зеленский уволил Марка Шевченко с должности Посла в Молдове

Шевченко занимал должность Посла в Молдове с декабря 2019 года.

Президент Владимир Зеленский уволил Марка Шевченко с должности Посла Украины в Республике Молдова.

Соответствующий указ №192/2024 от 29 марта опубликован на сайте официального интернет-представительства Президента Украины.

В указе говорится: «Уволить Шевченко Марка Александровича с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Молдова».

Имя преемника Шевченко еще неизвестно.

Напомним, что Владимир Зеленский уволил Алексея Данилова с должности секретаря СНБО и назначил Александра Литвиненко, который возглавлявшего Службу внешней разведки до этого.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.