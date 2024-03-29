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Кабмин внес изменения в порядок и условия предоставления субвенции на приобретение школьных автобусов

19:34, 29 марта 2024
Субвенцию будут распределять пропорционально количеству соискателей образования, нуждающихся в подвозе и не подвозимых школьными автобусами.
Кабмин внес изменения в порядок и условия предоставления субвенции на приобретение школьных автобусов
Фото: nus.org.ua
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В пятницу, 29 марта, Кабинет министров утвердил постановление «О внесении изменений в Порядок и условия предоставления субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на приобретение школьных автобусов». Об этом сообщает Министерство образования и науки.

Документ принят для обеспечения прозрачности и открытости распределения средств субвенции и приведения действующих Порядка и условий в соответствии с требованиями статьи 47 Закона Украины "О государственном бюджете Украины на 2024 год".

Указанная статья закона предусматривает образование главным распорядителем субвенции комиссии по распределению субвенции между распорядителями по местным бюджетам.

Акт вводит норму, которая предусматривает распределение субвенции между местными бюджетами по результатам рассмотрения комиссией, созданной Министерством образования и науки Украины.

Субвенцию будут распределять пропорционально количеству соискателей образования, нуждающихся в подвозе и не подвозимых школьными автобусами, на основании представленной областными государственными (военными) администрации информации и данных государственной статистической отчетности.

В 2024 году размер государственной субвенции на закупку школьных автобусов составляет 1 миллиард гривен.

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