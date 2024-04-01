Лучшие представители юридического сообщества уже не стремятся работать судьями – ВККС

В ВККС считают, что размер судейского вознаграждения судьи первой инстанции уже не привлекает потенциальных кандидатов на должности судей.

В Высшей квалификационной комиссии судей рассказали, что профессия судьи в последние годы в значительной степени потеряла привлекательность для представителей юридического сообщества.

«Мы видим, что юристы, особенно самые профессиональные, уже не очень хотят подавать документы для участия в конкурсах на вакантные должности судей. Это произошло в результате совпадения ряда факторов», - сообщил член ВККС Виталий Гацелюк.

Он рассказал, что в настоящее время размер вознаграждения судьи суда первой инстанции, по сравнению с предыдущими годами, уже не так привлекателен для потенциальных кандидатов на должности судей. Вместе с тем, ответственность за результаты работы у судей достаточно велика.

«В настоящее время вознаграждение судьи суда первой инстанции фактически равно заработной плате в центральных органах исполнительной власти, например в министерствах. Ответственность при этом у судьи достаточно велика», – отметил Виталий Гацелюк.

Также представитель Комиссии добавил, что открытость конкурсов на должности судей для общества, в определенной мере оказывает и обратный эффект.

«Не все адвокаты или ученые-правоведы готовы к очень дотошным конкурсным процедурам. Уже сейчас во время собеседований с кандидатами на должности судей местных судов мы видим, что некоторые кандидаты не понимают, почему мы интересуемся не только их личными доходами и поступками, но и их родственников», - рассказал Виталий Гацелюк.

Отметим, что судейское вознаграждение судьи суда первой инстанции составляет около 60 тыс. гривен в месяц.

Автор: Вячеслав Хрипун

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