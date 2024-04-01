Практика судів
  1. Публікації
  2. / Суд інфо

Найкращі представники юридичної спільноти вже не прагнуть працювати суддями – ВККС

07:45, 1 квітня 2024
У ВККС вважають, що розмір суддівської винагороди судді першої інстанції вже не приваблює потенційних кандидатів на посади суддів.
Найкращі представники юридичної спільноти вже не прагнуть працювати суддями – ВККС
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Вищій кваліфікаційній комісії суддів розповіли, що професія судді в останні роки у значній мірі втратила свою привабливість для представників юридичної спільноти.

«Ми бачимо, що юристи, особливо найбільш фахові, вже не дуже хочуть подавати документи для участі у конкурсах на вакантні посади суддів. Це сталося внаслідок збігу низки факторів», - повідомив член ВККС Віталій Гацелюк.

Він розповів, що на даний час розмір винагороди судді суду першої інстанції, у порівняні з попередніми роками, вже не такий привабливий для потенційних кандидатів на посади суддів. Разом з тим, відповідальність за результати роботи у суддів досить велика.

«Наразі винагорода судді суду першої інстанції фактично дорівнює заробітній платі в центральних органах виконавчої влади, наприклад в міністерствах. Відповідальність при цьому у судді досить велика», - зазначив Віталій Гацелюк.

Також представник Комісії додав, що відкритість конкурсів на посади суддів для суспільства у певній мері має і зворотній ефект.

«Не всі адвокати чи науковці-правники готові до дуже прискіпливих конкурсних процедур. Вже зараз, під час співбесід з кандидатами на посади суддів місцевих судів, ми бачимо, що деякі кандидати не розуміють, чому ми цікавимося не тільки їх особистими доходами та вчинками, але ї їх родичів», - розповів Віталій Гацелюк.

Зазначимо, що суддівська винагорода судді суду першої інстанції складає близько 60 тис. гривень на місяць.

Автор: В’ячеслав Хрипун

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Статус обмежено придатних скасують: як це вплине на мобілізацію

Стрічка новин

Блоги
Публікації
З оподаткуванням криптовалюти в Україні розберуться до кінця грудня 2024 року – Меморандум з МВФ

Питання прийняття законодавства задля врегулювання віртуальних активів перебуватиме на контролі у Нацбанку та НКЦПФР за технічної допомоги МВФ.

Найкращі представники юридичної спільноти вже не прагнуть працювати суддями – ВККС

У ВККС вважають, що розмір суддівської винагороди судді першої інстанції вже не приваблює потенційних кандидатів на посади суддів.

Реформа оплати праці та відновлення конкурсів – що для держслужбовців передбачає план Ukraine Facility

Кабмін передав Європейській комісії План Ukraine Facility, де описані подальші кроки щодо реформи державної служби.

Закрити кримінальне провадження на підставі закінчення строку досудового розслідування можна на будь-якій стадії процесу до виходу в нарадчу кімнату – Верховний Суд

КПК не містить обмежень щодо закриття кримінального провадження на підставі закінченням строку досудового розслідування  на будь-якій стадії процесу до виходу в нарадчу кімнату.

Національна стратегія доходів як база податкової реформи та план дій на випадок негативного сценарію – які кроки передбачає Меморандум з МВФ

Меморандум пропонує зосередитися на усуненні перешкод для мобілізації доходів, зокрема, скасуванні «надто щедрих» спрощених режимів оподаткування, введення більш прогресивного податку на доходи фізичних осіб та інших кроках реалізації Національної стратегії доходів.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Статус обмежено придатних скасують: як це вплине на мобілізацію
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Лариса Шум
    Лариса Шум
    суддя Святошинського районного суду міста Києва