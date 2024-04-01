Найкращі представники юридичної спільноти вже не прагнуть працювати суддями – ВККС

У ВККС вважають, що розмір суддівської винагороди судді першої інстанції вже не приваблює потенційних кандидатів на посади суддів.

У Вищій кваліфікаційній комісії суддів розповіли, що професія судді в останні роки у значній мірі втратила свою привабливість для представників юридичної спільноти.

«Ми бачимо, що юристи, особливо найбільш фахові, вже не дуже хочуть подавати документи для участі у конкурсах на вакантні посади суддів. Це сталося внаслідок збігу низки факторів», - повідомив член ВККС Віталій Гацелюк.

Він розповів, що на даний час розмір винагороди судді суду першої інстанції, у порівняні з попередніми роками, вже не такий привабливий для потенційних кандидатів на посади суддів. Разом з тим, відповідальність за результати роботи у суддів досить велика.

«Наразі винагорода судді суду першої інстанції фактично дорівнює заробітній платі в центральних органах виконавчої влади, наприклад в міністерствах. Відповідальність при цьому у судді досить велика», - зазначив Віталій Гацелюк.

Також представник Комісії додав, що відкритість конкурсів на посади суддів для суспільства у певній мері має і зворотній ефект.

«Не всі адвокати чи науковці-правники готові до дуже прискіпливих конкурсних процедур. Вже зараз, під час співбесід з кандидатами на посади суддів місцевих судів, ми бачимо, що деякі кандидати не розуміють, чому ми цікавимося не тільки їх особистими доходами та вчинками, але ї їх родичів», - розповів Віталій Гацелюк.

Зазначимо, що суддівська винагорода судді суду першої інстанції складає близько 60 тис. гривень на місяць.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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