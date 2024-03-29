Рекордное финансирование за всю историю независимости: Украина получила от партнеров 9 млрд долларов

В марте 2024 года в общий фонд госбюджета Украины поступило около 9 млрд. долларов внешнего финансирования.

Украина в этом месяце получила рекордное бюджетное финансирование от союзников за все время войны и всю историю независимости. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства.

Речь идет о более чем 9 млрд долларов:

4,5 млрд евро от Европейского Союза в пределах Ukraine Facility;

1,5 млрд долларов от Канады;

880 млн долларов от МВФ;

230 млн долларов от Японии.

«Это очень важные ресурсы, которые очень помогают нашему Правительству финансировать все критические расходы бюджета», — отметил Шмыгаль.

Также сегодня на счета Украины поступило 1,5 млрд долларов от Всемирного банка. Как отметил премьер-министр, это средства в поддержку политики развития (DPL), которые правительство направит на социальные, гуманитарные цели и восстановление.

Премьер поблагодарил Всемирный банк, Японию, Великобританию, ЕС, Канаду, МВФ и всех партнеров, которые поддерживают Украину.

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