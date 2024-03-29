Рекордне фінансування за всю історію незалежності: Україна отримала від партнерів 9 млрд доларів

У березні 2024 року до загального фонду держбюджету України надійшло близько 9 млрд доларів зовнішнього фінансування.

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Україна цього місяця отримала рекордне бюджетне фінансування від союзників за весь час війни та за всю історію незалежності. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Уряду.

Мова йде про більш ніж 9 млрд доларів:

4,5 млрд євро від Європейського Союзу в межах Ukraine Facility;

1,5 млрд доларів від Канади;

880 млн доларів від МВФ;

230 млн доларів від Японії.

«Це надзвичайно важливі ресурси, які дуже допомагають нашому Уряду фінансувати всі критичні видатки бюджету», — відзначив Шмигаль.

Також сьогодні на рахунки України надійшли 1,5 млрд доларів від Світового банку. Як зауважив прем’єр-міністр, це кошти на підтримку політики розвитку (DPL), які Уряд спрямує на соціальні, гуманітарні цілі та відновлення.

Прем'єр подякував Світовому банку, Японії, Великій Британії, ЄС, Канаді, МВФ та всім партнерам, які підтримують Україну.

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