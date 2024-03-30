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У Нафтогазі пояснили, як переоформити документи на газопостачання

07:36, 30 березня 2024
Які документи потрібно підготувати, щоб переоформити особовий рахунок.
У Нафтогазі пояснили, як переоформити документи на газопостачання
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У газопостачальній компанії «Нафтогаз України» пояснили як переоформити документи на газопостачання.

Перше, що потрібно, – це ЕІС-код (починається з 56ХМ...), який можна знайти на рахунку за спожитий газ або за доставку (розподіл) газу.  ​

Після цього потрібно зібрати пакет документів: ​

  • ІПН (РНОКПП); ​
  • паспорт або ID-картка з довідкою про реєстрацію місця проживання; ​
  • документ, що підтверджує право власності на житло; ​
  • заповнена заява-приєднання (шаблон можна завантажити з сайту); ​
  • згода співвласників, якщо житло має декілька власників. ​

Додатково може знадобитись: ​

  • рахунок за газ, якщо потрібно уточнити ЕІС-код чи інші деталі; ​
  • свідоцтво про зміну прізвища або довідка про зміну назви вулиці, якщо актуальні дані відрізняються від тих, що вказані у документі про право власності. ​

Після зібраних документів подати їх можна кількома способами:  ​

  • надіслати скани чи фото документів на [email protected]; ​
  • відправити копії до ТОВ ГК «Нафтогаз України»; ​
  • відвідати найближче відділення банк ПУМБ із оригіналами документів. ​

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