У Нафтогазі пояснили, як переоформити документи на газопостачання

07:36, 30 березня 2024
Які документи потрібно підготувати, щоб переоформити особовий рахунок.
У газопостачальній компанії «Нафтогаз України» пояснили як переоформити документи на газопостачання.
Перше, що потрібно, – це ЕІС-код (починається з 56ХМ...), який можна знайти на рахунку за спожитий газ або за доставку (розподіл) газу.
Після цього потрібно зібрати пакет документів:
- ІПН (РНОКПП);
- паспорт або ID-картка з довідкою про реєстрацію місця проживання;
- документ, що підтверджує право власності на житло;
- заповнена заява-приєднання (шаблон можна завантажити з сайту);
- згода співвласників, якщо житло має декілька власників.
Додатково може знадобитись:
- рахунок за газ, якщо потрібно уточнити ЕІС-код чи інші деталі;
- свідоцтво про зміну прізвища або довідка про зміну назви вулиці, якщо актуальні дані відрізняються від тих, що вказані у документі про право власності.
Після зібраних документів подати їх можна кількома способами:
- надіслати скани чи фото документів на [email protected];
- відправити копії до ТОВ ГК «Нафтогаз України»;
- відвідати найближче відділення банк ПУМБ із оригіналами документів.
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