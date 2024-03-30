В Нафтогазе объяснили, как переоформить документы на газоснабжение

Какие документы необходимо подготовить, чтобы переоформить личный счет.

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В газоснабжающей компании «Нафтогаз Украины» объяснили, как переоформить документы на газоснабжение.

Первое, что нужно – это ЕІС-код (начинается с 56ХМ...), который можно найти на счете за потребленный газ или за доставку (распределение) газа.

После этого нужно собрать пакет документов:

ИНН (РНОКПП);

паспорт или ID-карта со справкой о регистрации места жительства;

документ, подтверждающий право собственности на жилье;

заполненное заявление-присоединение (шаблон можно скачать с сайта);

согласие совладельцев, если жилье имеет несколько владельцев.

Дополнительно может потребоваться:

счет за газ, если необходимо уточнить ЕІС-код или другие детали;

свидетельство об изменении фамилии или справка об изменении названия улицы, если актуальные данные отличаются от указанных в документе о праве собственности.

После собранных документов подать их можно несколькими способами:

послать сканы или фото документов на [email protected];

отправить копии в ООО ГК «Нафтогаз Украины»;

посетить ближайшее отделение банка ПУМБ с оригиналами документов.

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