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В Нафтогазе объяснили, как переоформить документы на газоснабжение

07:36, 30 марта 2024
Какие документы необходимо подготовить, чтобы переоформить личный счет.
В Нафтогазе объяснили, как переоформить документы на газоснабжение
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В газоснабжающей компании «Нафтогаз Украины» объяснили, как переоформить документы на газоснабжение.

Первое, что нужно – это ЕІС-код (начинается с 56ХМ...), который можно найти на счете за потребленный газ или за доставку (распределение) газа.

После этого нужно собрать пакет документов:

  • ИНН (РНОКПП);
  • паспорт или ID-карта со справкой о регистрации места жительства;
  • документ, подтверждающий право собственности на жилье;
  • заполненное заявление-присоединение (шаблон можно скачать с сайта);
  • согласие совладельцев, если жилье имеет несколько владельцев.

Дополнительно может потребоваться:

  • счет за газ, если необходимо уточнить ЕІС-код или другие детали;
  • свидетельство об изменении фамилии или справка об изменении названия улицы, если актуальные данные отличаются от указанных в документе о праве собственности.

После собранных документов подать их можно несколькими способами:

  • послать сканы или фото документов на [email protected];
  • отправить копии в ООО ГК «Нафтогаз Украины»;
  • посетить ближайшее отделение банка ПУМБ с оригиналами документов.

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