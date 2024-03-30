В Нафтогазе объяснили, как переоформить документы на газоснабжение

07:36, 30 марта 2024
Какие документы необходимо подготовить, чтобы переоформить личный счет.
В газоснабжающей компании «Нафтогаз Украины» объяснили, как переоформить документы на газоснабжение.
Первое, что нужно – это ЕІС-код (начинается с 56ХМ...), который можно найти на счете за потребленный газ или за доставку (распределение) газа.
После этого нужно собрать пакет документов:
- ИНН (РНОКПП);
- паспорт или ID-карта со справкой о регистрации места жительства;
- документ, подтверждающий право собственности на жилье;
- заполненное заявление-присоединение (шаблон можно скачать с сайта);
- согласие совладельцев, если жилье имеет несколько владельцев.
Дополнительно может потребоваться:
- счет за газ, если необходимо уточнить ЕІС-код или другие детали;
- свидетельство об изменении фамилии или справка об изменении названия улицы, если актуальные данные отличаются от указанных в документе о праве собственности.
После собранных документов подать их можно несколькими способами:
- послать сканы или фото документов на [email protected];
- отправить копии в ООО ГК «Нафтогаз Украины»;
- посетить ближайшее отделение банка ПУМБ с оригиналами документов.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.