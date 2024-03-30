Адвокат с государственными регистраторами и архитектором присвоили имущество в центре Львова на 3 млн гривен

Львовские правоохранители раскрыли схему с отчуждением коммунального имущества.

Правоохранители Львова разоблачили преступную схему отчуждения коммунального имущества в центре города, которая привела к почти трехмиллионным убыткам для местного бюджета.

По информации полиции Львовской области, организатору и трем участникам преступной группы были предъявлены подозрения в злоупотреблении полномочиями, подделке документов, мошенничестве, отмывании средств и других преступлениях. Действия злоумышленников раскрыли оперативники Управления уголовного розыска и Управления уголовного анализа полиции Львовщины вместе со следователями Львовского районного управления полиции №2 под руководством Львовской областной прокуратуры.

Организатором преступной группы оказался адвокат, который совместно с двумя государственными регистраторами и частным предпринимателем (архитектором) подделали документы на нежилые помещения в центре Львова, внесли неправомерные изменения в Государственный реестр прав на недвижимое имущество и незаконно зарегистрировали право собственности на эти объекты, которые фактически находились в коммунальной собственности городского совета. Затем помещения были перепроданы через посредников.

Указано, что сумма нанесенного ущерба составила почти три миллиона гривен. Организатору и участникам преступной группы предъявлено подозрение в ряде уголовных правонарушений, включая организацию несанкционированных действий с информацией, злоупотребление полномочиями, легализацию имущества, использование поддельных документов и мошенничество.

Досудебное расследование продолжается. Максимальное наказание по указанным статьям предусматривает лишение свободы до восьми лет с конфискацией имущества.

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