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Адвокат з державними реєстраторами та архітектором привласнили майно у центрі Львова на 3 млн гривень

07:36, 30 березня 2024
Львівські правоохоронці розкрили схему з відчуженням комунального майна.
Адвокат з державними реєстраторами та архітектором привласнили майно у центрі Львова на 3 млн гривень
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Правоохоронці Львова викрили злочинну схему відчуження комунального майна у центрі міста, яка призвела до майже тримільйонних збитків для місцевого бюджету.

За інформацією поліції Львівської області, організатору та трьом учасникам злочинної групи були пред'явлені підозри у зловживанні повноваженнями, підробці документів, шахрайстві, відмиванні коштів та інших злочинах. Дії зловмисників розкрили оперативники Управління карного розшуку та Управління кримінального аналізу поліції Львівщини разом із слідчими Львівського районного управління поліції №2 під керівництвом Львівської обласної прокуратури.

Організатором злочинної групи виявився адвокат, який спільно з двома державними реєстраторами та приватним підприємцем (архітектором) підробили документи на нежитлові приміщення у центрі Львова, внесли неправомірні зміни до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та незаконно зареєстрували право власності на ці об'єкти, які фактично перебували у комунальній власності міської ради. Потім приміщення були перепродані через посередників.

Зазначено, що сума завданих збитків склала майже три мільйони гривень. Організатору та учасникам злочинної групи пред'явлено підозру у ряді кримінальних правопорушень, включаючи організацію несанкціонованих дій з інформацією, зловживання повноваженнями, легалізацію майна, використання підроблених документів та шахрайство.

Досудове розслідування продовжується. Максимальне покарання за вказаними статтями передбачає позбавлення волі до восьми років з конфіскацією майна.

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