В Україні створять Державний офіс розвитку індустріальних парків, — Денис Шмигаль

Також Кабмін ухвалив рішення про створення двох індустріальних парків — у Вінницькій та Івано-Франківській області.

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В Україні створять Державний офіс розвитку індустріальних парків. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні Уряду 29 березня.

«Підвищуємо нашу самодостатність, посилюємо виробничий і промисловий потенціал. Одним із ключових інструментів у цьому напрямі стануть індустріальні парки. Цього року виділяємо 1 млрд грн на їхній розвиток», - зазначив Шмигаль.

За його словами, Кабмін у п'ятницю затвердив порядок використання цих коштів: на будівництво інфраструктури індустріальних парків, на компенсації за під'єднання до мереж, на компенсації ставки за кредитами, узятими для розвитку та інвестицій.

«Також буде створено Державний офіс розвитку індустріальних парків. Використовуємо досвід Сінгапуру, Туреччини, Польщі, щоб індустріальні парки були точками зростання нашої промисловості та економіки», - заявив прем’єр.

Також Кабмін ухвалив рішення про створення двох індустріальних парків.

Зокрема, один із парків буде створено у Вінницькій області (інвестиції в його створення становитимуть понад 50 млн грн), а другий індустріальний парк - в Івано-Франківській області, (інвестиції в його створення та розвиток можуть становити 1,5 млрд грн).

«Завдяки створенню цих двох промислових парків з’явиться понад 1000 робочих місць у переробній промисловості», - заявив прем'єр.

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