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Українці в Польщі можуть отримати карти тимчасового проживання

07:18, 30 березня 2024
Польща розглядає надання карти тимчасового побиту українським біженцям.
Українці в Польщі можуть отримати карти тимчасового проживання
Джерело фото: ТСН
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Польща розглядає можливість надання біженцям з України, які мають статус UKR, права на отримання посвідок на тимчасове проживання, відомих як карти тимчасового побиту, повідомляє Rzeczpospolita.

Заступник міністра внутрішніх справ та адміністрації Польщі Мацей Дущик повідомив, що українці з PESEL UKR можуть змінити свій статус на тимчасове проживання на термін трьох років. Ця процедура вимагатиме перевірки від Агентства внутрішньої безпеки, прикордонної служби та поліції.

«Надаючи таким людям тимчасове проживання, ми повинні перевіряти їх, у тому числі й для безпеки держави», - пояснив чиновник.

Усі біженці, незалежно від статусу чи заняття, матимуть можливість отримати цей дозвіл на проживання. Починаючи з 1 липня 2024 року, українці зможуть зареєструватися на новому електронному порталі та подати необхідні документи. Перші посвідки на тимчасове проживання будуть видаватися з 2025 року, дійсність яких складе три роки.

Державний сектор також планує встановити обов'язкове навчання для українських дітей у Польщі з вересня. Уряд також має намір припинити фінансування перебування українців у невеликих пансіонатах, яке наразі становить 40 злотих на добу з особи.

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