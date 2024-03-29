Кабмін звільнив Ольгу Шевченко з посади заступника очільника Держпродспоживслужби

Ольга Шевченко була на посаді заступника голови Держпродспоживслужби у лютому 2019 року.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабінет Міністрів України провів у п’ятницю, 29 березня, засідання, на якому ухвалив кадрові рішення. Про це повідомив представник Уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

Зокрема, Шевченко Ольгу Петрівну звільнено з посади заступника Голови Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Як відомо, розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 лютого 2019 р. № 124-р Ольга Шевченко була призначена заступником Голови Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.