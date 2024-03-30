ПДВ на медичні послуги: які операції звільнені від оподаткування

Звільняються від оподаткування ПДВ операції з постачання послуг закладами охорони здоров’я, що мають ліцензію на постачання таких послуг, крім окремих послуг.

Джерело фото: ukrinform

Східне міжрегіональне управління Державної податкової служби повідомляє про звільнення від оподаткування ПДВ операцій з постачання послуг з медичного обслуговування населення та реабілітаційних послуг для осіб з інвалідністю.

Згідно з пунктом 197.1.5 Податкового кодексу України, такі послуги, надані закладами охорони здоров'я, що мають відповідну ліцензію, звільняються від оподаткування ПДВ. Однак існують винятки, серед яких послуги косметології та масажу для зміцнення здоров'я дорослого населення.

При цьому, за словами представників управління, зберігається оподаткування таких послуг, як проведення медичних оглядів за запитом громадян, гігієнічна експертиза проектів, надання консультацій з питань санітарно-гігієнічної експертизи та інші супутні послуги.

Відповідно до законодавства, перелік закладів охорони здоров'я, які мають право надавати безоподаткові послуги, був затверджений наказом Міністерства охорони здоров'я України від 28 жовтня 2002 року №385.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.