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ПДВ на медичні послуги: які операції звільнені від оподаткування

07:00, 30 березня 2024
Звільняються від оподаткування ПДВ операції з постачання послуг закладами охорони здоров’я, що мають ліцензію на постачання таких послуг, крім окремих послуг.
ПДВ на медичні послуги: які операції звільнені від оподаткування
Джерело фото: ukrinform
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Східне міжрегіональне управління Державної податкової служби повідомляє про звільнення від оподаткування ПДВ операцій з постачання послуг з медичного обслуговування населення та реабілітаційних послуг для осіб з інвалідністю.

Згідно з пунктом 197.1.5 Податкового кодексу України, такі послуги, надані закладами охорони здоров'я, що мають відповідну ліцензію, звільняються від оподаткування ПДВ. Однак існують винятки, серед яких послуги косметології та масажу для зміцнення здоров'я дорослого населення.

При цьому, за словами представників управління, зберігається оподаткування таких послуг, як проведення медичних оглядів за запитом громадян, гігієнічна експертиза проектів, надання консультацій з питань санітарно-гігієнічної експертизи та інші супутні послуги.

Відповідно до законодавства, перелік закладів охорони здоров'я, які мають право надавати безоподаткові послуги, був затверджений наказом Міністерства охорони здоров'я України від 28 жовтня 2002 року №385.

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