НДС на медицинские услуги: какие операции освобождены от налогообложения

Освобождаются от обложения НДС операции по поставке услуг учреждениями здравоохранения, имеющими лицензию на поставку таких услуг, кроме отдельных услуг.

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Восточное межрегиональное управление Государственной налоговой службы сообщает об освобождении от обложения НДС операций по поставке услуг по медицинскому обслуживанию населения и реабилитационных услуг для лиц с инвалидностью.

Согласно пункту 197.1.5 Налогового кодекса Украины, такие услуги, предоставленные учреждениями здравоохранения, имеющими соответствующую лицензию, освобождаются от обложения НДС. Однако существуют исключения, среди которых услуги косметологии и массажа для укрепления здоровья взрослого населения.

При этом, по словам представителей управления, сохраняется налогообложение таких услуг, как проведение медицинских осмотров по запросу граждан, гигиеническая экспертиза проектов, предоставление консультаций по вопросам санитарно-гигиенической экспертизы и другие сопутствующие услуги.

В соответствии с законодательством, перечень учреждений здравоохранения, которые имеют право предоставлять безналоговые услуги, был утвержден приказом Министерства здравоохранения Украины от 28 октября 2002 года №385.

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