Кабмин уволил Ольгу Шевченко с должности заместителя главы Госпродпотребслужбы

Кабинет Министров Украины провел в пятницу, 29 марта, заседание, на котором принял кадровые решения. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
В частности, Шевченко Ольга Петровна уволена с должности заместителя Председателя Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.
Как известно, распоряжением Кабинета Министров Украины от 27 февраля 2019 г. № 124-р Ольга Шевченко была назначена заместителем Председателя Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.
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