Кабмин уволил Ольгу Шевченко с должности заместителя главы Госпродпотребслужбы

Ольга Шевченко занимала должность заместителя председателя Госпродпотребслужбы в феврале 2019 года.

Кабинет Министров Украины провел в пятницу, 29 марта, заседание, на котором принял кадровые решения. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

В частности, Шевченко Ольга Петровна уволена с должности заместителя Председателя Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Как известно, распоряжением Кабинета Министров Украины от 27 февраля 2019 г. № 124-р Ольга Шевченко была назначена заместителем Председателя Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.