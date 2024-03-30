Практика судов
  1. В мире

Украинцы в Польше могут получить карты временного проживания

07:18, 30 марта 2024
Польша рассматривает предоставление карты временного побыту украинским беженцам.
Украинцы в Польше могут получить карты временного проживания
Источник фото: ТСН
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Польша рассматривает возможность предоставления беженцам из Украины, которые имеют статус UKR, права на получение видов на временное проживание, известных как карты временного побыту, сообщает Rzeczpospolita.

Заместитель министра внутренних дел и администрации Польши Мацей Дущик сообщил, что украинцы с PESEL UKR могут изменить свой статус на временное проживание на срок трех лет. Эта процедура потребует проверки от Агентства внутренней безопасности, пограничной службы и полиции.

"Предоставляя таким людям временное проживание, мы должны проверять их, в том числе и для безопасности государства", - пояснил чиновник.

Все беженцы, независимо от статуса или занятия, будут иметь возможность получить этот вид на жительство. Начиная с 1 июля 2024 года, украинцы смогут зарегистрироваться на новом электронном портале и подать необходимые документы. Первые виды на временное проживание будут выдаваться с 2025 года, действительность которых составит три года.

Государственный сектор также планирует установить обязательное обучение для украинских детей в Польше с сентября. Правительство также намерено прекратить финансирование пребывания украинцев в небольших пансионатах, которое сейчас составляет 40 злотых в сутки с человека.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Статус ограничено пригодных отменят: как это повлияет на мобилизацию

Лента новостей

Блоги
Публикации
За непредоставление приоритета в движении машинам скорой медицинской помощи или пожарной службы смогут лишать прав на год

Для водителей, которые пренебрегают ПДД и ставят под угрозу чужие жизни, предусмотрят более суровое наказание, чем штраф в 680 грн.

Зеленский уволил заместителей руководителя Офиса Президента Андрея Смирнова и Алексея Днипрова

Президент подписал указы об увольнении заместителей руководителя Офиса Президента Андрея Смирнова и Алексея Днипрова – вместо них назначили Ирину Мудрую и Елену Ковальскую.

Находящиеся за рубежом мужчины во время оформления нового загранпаспорта должны будут предоставить военно-учетный документ – Вениславский

По словам Федора Вениславского, Комитет поддержал ограничения для мужчин, которые находятся за границей, в части предоставления военного билета во время оформления нового загранпаспорта и пока размышляет над ограничениями для уклоняющихся.

Кто может возглавить Высшую квалификационную комиссию судей – возможные претенденты

1 апреля члены ВККС могут попытаться избрать нового председателя Комиссии, однако вопрос в том, хватит ли претендентам голосов.

Президент рассмотрит петицию о запрете онлайн-казино для военнослужащих

В день регистрации петиция о запрете азартных игр и доступа к онлайн-казино для военнослужащих набрала необходимое количество голосов для ее рассмотрения Владимиром Зеленским.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Статус ограничено пригодных отменят: как это повлияет на мобилизацию
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ірина Фролова
    Ірина Фролова
    суддя Шевченківського районного суду міста Києва
  • Анзор Саадулаєв
    Анзор Саадулаєв
    суддя Шевченківського районного суду міста Києва
  • Ігор Качур
    Ігор Качур
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Ольга Медуниця
    Ольга Медуниця
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Олексій Осіян
    Олексій Осіян
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді