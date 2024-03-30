Украинцы в Польше могут получить карты временного проживания

Польша рассматривает предоставление карты временного побыту украинским беженцам.

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Польша рассматривает возможность предоставления беженцам из Украины, которые имеют статус UKR, права на получение видов на временное проживание, известных как карты временного побыту, сообщает Rzeczpospolita.

Заместитель министра внутренних дел и администрации Польши Мацей Дущик сообщил, что украинцы с PESEL UKR могут изменить свой статус на временное проживание на срок трех лет. Эта процедура потребует проверки от Агентства внутренней безопасности, пограничной службы и полиции.

"Предоставляя таким людям временное проживание, мы должны проверять их, в том числе и для безопасности государства", - пояснил чиновник.

Все беженцы, независимо от статуса или занятия, будут иметь возможность получить этот вид на жительство. Начиная с 1 июля 2024 года, украинцы смогут зарегистрироваться на новом электронном портале и подать необходимые документы. Первые виды на временное проживание будут выдаваться с 2025 года, действительность которых составит три года.

Государственный сектор также планирует установить обязательное обучение для украинских детей в Польше с сентября. Правительство также намерено прекратить финансирование пребывания украинцев в небольших пансионатах, которое сейчас составляет 40 злотых в сутки с человека.

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