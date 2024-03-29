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В Украине создадут Государственный офис развития индустриальных парков, — Денис Шмыгаль

18:29, 29 марта 2024
Также Кабмин принял решение о создании двух индустриальных парков – в Винницкой и Ивано-Франковской области.
В Украине создадут Государственный офис развития индустриальных парков, — Денис Шмыгаль
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В Украине будет создан Государственный офис развития индустриальных парков. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства 29 марта.

«Повышаем нашу самодостаточность, усиливаем производственный и промышленный потенциал. Одним из ключевых инструментов в этом направлении станут индустриальные парки. В этом году выделяем 1 млрд грн на их развитие», – отметил Шмыгаль.

По его словам, Кабмин утвердил порядок использования этих средств: на строительство инфраструктуры индустриальных парков, на компенсации за подключение к сетям, на компенсации ставки по кредитам, взятым для развития и инвестиций.

«Также будет создан Государственный офис развития индустриальных парков. Используем опыт Сингапура, Турции, Польши, чтобы индустриальные парки были точками роста нашей промышленности и экономики», – заявил премьер.

Также Кабмин принял решение о создании двух индустриальных парков.

В частности, один из парков будет создан в Винницкой области (инвестиции в его создание составят более 50 млн грн), а второй индустриальный парк - в Ивано-Франковской области (инвестиции в его создание и развитие могут составить 1,5 млрд грн).

«Благодаря созданию этих двух промышленных парков появится более 1000 рабочих мест в перерабатывающей промышленности», - заявил премьер.

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