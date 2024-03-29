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Кабмін вніс зміни до порядку та умов надання субвенції на придбання шкільних автобусів

19:34, 29 березня 2024
Субвенцію розподілятимуть пропорційно до кількості здобувачів освіти, які потребують підвезення та не підвозяться шкільними автобусами.
Кабмін вніс зміни до порядку та умов надання субвенції на придбання шкільних автобусів
Фото: nus.org.ua
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У п’ятницю, 29 березня, Кабінет міністрів затвердив постанову «Про внесення змін до Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання шкільних автобусів». Про це повідомляє Міністерство освіти і науки.

Документ ухвалено для забезпечення прозорості й відкритості розподілу коштів субвенції та приведення чинних Порядку та умов у відповідність до вимог статті 47 Закону України «Про державний бюджет України на 2024 рік».

Зазначена стаття закону передбачає утворення головним розпорядником субвенції комісії для розподілу субвенції між розпорядниками за місцевими бюджетами.

Тож акт запроваджує норму, яка передбачає розподіл субвенції між місцевими бюджетами за результатами розгляду комісією, створеною Міністерством освіти і науки України.

Субвенцію розподілятимуть пропорційно до кількості здобувачів освіти, які потребують підвезення та не підвозяться шкільними автобусами, на підставі поданої обласними державними (військовими) адміністрації інформації та даних державної статистичної звітності.

Додається, що 2024 року розмір державної субвенції на закупівлю шкільних автобусів становить 1 мільярд гривень.

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