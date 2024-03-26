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Данілов прокоментував своє звільнення: дякую Президентові за довіру і за можливість бути причетним до написання Великої Історії

17:11, 26 березня 2024
Колишній секретар РНБО Олексій Данілов відреагував на своє звільнення.
Данілов прокоментував своє звільнення: дякую Президентові за довіру і за можливість бути причетним до написання Великої Історії
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Як раніше писала «Судово-юридична газета», Володимир Зеленський звільнив Олексія Данілова з посади секретаря РНБО.

Згодом Олексій Данілов прокоментував своє звільнення. Заяві він зробив на своїй сторінці у Facebook.

Він зазначив, що на посаді Секретаря Ради національної безпеки і оборони України пропрацював 4 роки 5 місяців 24 дні і цій роботі віддавався до останку.

«Дні, за які не соромно. Години, які летіли блискавично.

Дякую долі, що дала мені можливість служити своїй країні і своєму народові в час миру і в час війни!

Дякую Президентові України за довіру і за можливість бути причетним до написання Великої Історії в момент найбільшого випробування і найбільшого піднесення!», - написав він

Також Данілов подякував команді, яка проробила величезну роботу, створивши унікальні інформаційно-аналітичні системи, журналістам і справжнім професіоналам, усім тим, хто допомагав у роботі.

«Як би важко не було, якою б безпросвітною не здавалася ситуація, ми працювали і будемо надалі працювати для України і задля України, вірили і віримо в нашу Перемогу!

Головне, що ми маємо пам’ятати завжди і що я завжди сповідував – не боятися, ніколи і нікого, йти вперед і вірити в Україну, вірити в народ України!

російська потвора буде знищена, химерне створіння сконає і згине в мороці історії – і зробить це український воїн, за плечима якого стоїть наша історія, наша доля і наша місія – «бути мечем у темряві; дозорним на Стіні; щитом, що охороняє царство людей»!

Дякую всім! Слава Україні!», - резюмував Данілов.

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РНБО

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