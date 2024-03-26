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Данилов прокомментировал свое увольнение: спасибо Президенту за доверие и за возможность быть причастным к написанию Великой Истории

17:11, 26 марта 2024
Бывший секретарь СНБО Алексей Данилов отреагировал на свое увольнение.
Данилов прокомментировал свое увольнение: спасибо Президенту за доверие и за возможность быть причастным к написанию Великой Истории
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Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Владимир Зеленский уволил Алексея Данилова с должности секретаря СНБО.

Позже Алексей Данилов прокомментировал свое увольнение. Заявление он сделал на своей странице в Facebook.

Он отметил, что на должности Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины проработал 4 года 5 месяцев 24 дня и этой работе отдавался до конца.

«Дни, за которые не стыдно. Часы, которые летели молниеносно.

Спасибо судьбе, что дала мне возможность служить своей стране и своему народу во время мира и во время войны!

Благодарю Президента Украины за доверие и за возможность быть причастным к написанию Великой Истории в момент наибольшего испытания и наибольшего подъема!», - написал он

Также Данилов поблагодарил команду, проделавшую огромную работу, создав уникальные информационно-аналитические системы, журналистов и настоящих профессионалов, всех тех, кто помогал в работе.

«Как бы тяжело ни было, какой бы беспросветной ни казалась ситуация, мы работали и будем в дальнейшем работать для Украины и ради Украины, верили и верим в нашу Победу!

Главное, что мы должны помнить всегда и что я всегда исповедовал – не бояться, никогда и никого, идти вперед и верить в Украину, верить в народ Украины!

российское чудовище будет уничтожено, причудливое создание скончается и погибнет во мраке истории – и сделает это украинский воин, за плечами которого стоит наша история, наша судьба и наша миссия – «быть мечом во тьме; дозорным на Стене; щитом, охраняющим царство людей»!

Спасибо всем! Слава Украине!», – резюмировал Данилов.

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РНБО

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