Практика судів
  1. В Україні

Олексій Данілов працюватиме на дипломатичному напрямку, — Президент

14:11, 29 березня 2024
Колишній секретар РНБО продовжить роботу на дипломатичному рівні.
Олексій Данілов працюватиме на дипломатичному напрямку, — Президент
Фото: president.gov.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Колишній секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов тепер працюватиме на дипломатичному напрямку. Про це заявив Президент Володимир Зеленський 29 березня під час представлення оновленої роботи РНБО.

«Олексій Мячеславович продовжить свою роботу на іншому напрямку. На напрямку дипломатичному», - заявив Президент.

Глава держави подякував Олексію Данілову за роки потужної професійної роботи.

Як повідомлялося, Володимир Зеленський звільнив Олексія Данілова з посади секретаря Ради нацбезпеки та оборони і одразу ж призначив на його місце - Олександра Литвиненка, який очолював Службу зовнішньої розвідки до цього.

Пізніше Данілов прокоментував своє звільнення.

Згодом Президент представив нового секретаря Ради національної безпеки і оборони України і заявив, що РНБО розпочинає свою оновлену роботу.

Додамо, що Володимир Зеленський звільнив Марка Шевченка з посади Посла у Молдові.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Статус обмежено придатних скасують: як це вплине на мобілізацію

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Анастасія Радіна пояснила, чому членів лікарсько-консультативних комісій звільнили від обов’язку подання декларацій

Витрачати обмежений ресурс НАЗК на перевірки декларацій звичайних лікарів наразі не раціонально, зауважила голова Комітету з питань антикорупційної політики.

Законопроект про Вищий адміністративний суд розробив Кабінет міністрів, в парламенті його взагалі не бачили – Денис Маслов

Також незрозуміло, чи знайдуться гроші на створення нового суду і суддівську винагороду для його суддів.

Комітет розглянув всі 4269 правки до закону про мобілізацію – коли очікувати прийняття

Робота над 4269 поправками до законопроекту про мобілізацію завершена – що далі.

Держслужбовці повинні бути ментально здоровими та мають знати іноземні мови – НАДС

У НАДС вважають, що настав час приділити увагу проблемам боротьби зі стресовими розладами та професійним вигоранням держслужбовців.

Ми переглядаємо чисельність певних частин, які не беруть участі у бойових діях, на підставі аудиту – Олександр Сирський

Цей аудит дав змогу вивільнити тисячі військовослужбовців і спрямувати їх до бойових частин.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Статус обмежено придатних скасують: як це вплине на мобілізацію
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ірина Гирила
    Ірина Гирила
    суддя Господарського суду Тернопільської області
  • Леонід Лобойко
    Леонід Лобойко
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Марія Мартинишин
    Марія Мартинишин
    суддя Франківського районного суду м. Львова
  • Людмила Граб
    Людмила Граб
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду
  • Ольга Дегтярьова
    Ольга Дегтярьова
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва