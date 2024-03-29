Олексій Данілов працюватиме на дипломатичному напрямку, — Президент

Колишній секретар РНБО продовжить роботу на дипломатичному рівні.

Фото: president.gov.ua

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Колишній секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов тепер працюватиме на дипломатичному напрямку. Про це заявив Президент Володимир Зеленський 29 березня під час представлення оновленої роботи РНБО.

«Олексій Мячеславович продовжить свою роботу на іншому напрямку. На напрямку дипломатичному», - заявив Президент.

Глава держави подякував Олексію Данілову за роки потужної професійної роботи.

Як повідомлялося, Володимир Зеленський звільнив Олексія Данілова з посади секретаря Ради нацбезпеки та оборони і одразу ж призначив на його місце - Олександра Литвиненка, який очолював Службу зовнішньої розвідки до цього.

Пізніше Данілов прокоментував своє звільнення.

Згодом Президент представив нового секретаря Ради національної безпеки і оборони України і заявив, що РНБО розпочинає свою оновлену роботу.

Додамо, що Володимир Зеленський звільнив Марка Шевченка з посади Посла у Молдові.

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